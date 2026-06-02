Threads爆红减脂调味料！零卡零糖成烚蛋「绝配」 港人激赞：食唔返原味烚蛋

近年健身与健康饮食风气盛行，惟每餐都是清淡饮食，的确让人难以坚持。近日，社交平台Threads疯传1款减脂调味料，成分近零卡路里、零糖分，能够让味道提鲜，辣味更可增进食欲，有不少人用它来配水煮蛋后，直言是「世一」组合，更表示：「食唔返原味烚蛋！」即看下文了解详情。

Threads爆红减脂调味料！零卡零糖成烚蛋「绝配」

近年健身与健康饮食风气盛行，不少人会以水煮蛋作为每日早餐，日前有网民在Threads发文，表示「食烚蛋一定系配辣鲜露，不接受反驳」，更称它「健康过落辣椒油同沙律酱」。网民所指的是「辣鲜露」为家乐牌出品的麻辣鲜露，不少网民见状纷纷尝试，结果一食惊人，盛赞「食完两只仲想烚多两只食」、「食唔返原味烚蛋！」翻查资料，麻辣鲜露是在原味鲜露中加入辣椒酱及花椒粉，基本上接近零卡路里、零脂肪、零糖分，在提鲜之余同时加添麻辣香味，适合减脂人士过口瘾！

港人封世一：食唔返原味烚蛋

帖文引起网民热议，不少网民封其与烚蛋为「世一」组合，「咬一啖蛋白，露个蛋黄出黎，之后倒喺蛋黄到，食佢食佢！」、「全熟蛋黄靠佢湿一湿，劲好jap」、「成件事升华左！搞唔掂，食完两只仲想烚多两只食。」有网民开发各式各样「食谱」，「加落鱼肉烧卖都系返唔到转头」、「捞饭都好好食！」也有网民推介其他配搭烚蛋调味料，「七味粉派请举手」、「发觉配鸡火鸡酱一样出色」、「今朝加咗Tabasco」、「加豉油Wasabi都好味！」

资料来源：Threads

文：Y