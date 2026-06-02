元祖韩烧任食「新高丽苑」结业！西环18年老店失守 全港执剩一间 街坊点出餐厅一设计是死症...

近年，餐饮业面临多重挑战，不少陪伴街坊成长的本地食肆相继无奈结业。「新高丽苑韩国餐厅（西环店）」于2026年6月，在西环为其开业18年来的时光画上句号，并将于2026年6月29日迎来最后营业日，店方对此表示万分不舍与感激。结业消息，随即引起不少区内街坊讨论，在惋惜之余，也有人点出餐厅多年来面临的问题。

经营18年！老牌韩式烧烤放题 「新高丽苑韩国餐厅」西环店结业

今日（２日），有西环街坊在社交平台 Facebook 群组「西环变幻时」 上分享个人经历，引述了位于西环的「新高丽苑韩国餐厅」宣布结业的消息。这间创立于90年代、主打传统韩风装潢及韩烧放题的老牌餐厅，曾于太子、湾仔及坚尼地城开设分店。然而，随著坚尼地城（西环）店即将于6月底结业，品牌未来将仅余湾仔一间分店。

在通告中，新高丽苑西环店正式宣告了这段长达18年的街坊缘分即将结束。店方回顾过去，形容「天下无不散之筵席」，并万分感谢大家对「「新高丽苑韩国餐厅」18年来的支持与厚爱！」。餐厅将于「2026年6月29日（星期一）迎来最后营业日，随后光荣结业」。回望18年的风雨路，店方感激大家陪伴经历「高山低谷，共度许多难忘时光」，并直言「这份情谊，我们铭记于心」。

他们又向所有熟客留下了温馨寄语：「衷心感谢各位街坊熟客，有缘再见！」。

街坊不胜唏嘘 指：楼梯令客人却步

结业消息公布后，随即引来大批网民及西环街坊热烈讨论。不少熟客对这家老店的离去感到惋惜与不舍，有人大赞其为「一间性价比高嘅韩烧餐厅，真系买少见少」，并表示「员工同老板其实都很好」，对于「又少一间街坊老店」深感「认真有啲唏嘘」。

此外，也有网民理性分析当地的消费生态，指出坚尼地城近年虽成打卡热点，但「一年数十万人去坚尼地城打卡，都可能无几个去帮衬」，高人流并未能转化为实质的店舖生意。与此同时，也有部分食客持不同意见，认为餐厅「质素不过不失，但价钱偏贵」，在竞争激烈的市场中较难突围。

与此同时，许多网民指出餐厅的楼上位置是结业的硬伤。有曾光顾的市民直言「楼上铺真系难做」，虽然认为其「价钱算合理」，但无奈「敌不过长楼梯」，更有不少街坊坦言「条楼梯令客人却步」，甚至「经过门口都唔想行上去」，反映出环境限制对店舖经营带来的重重困难。

资料来源：新高丽苑

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