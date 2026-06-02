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「上海姥姥」进军早市！推$39起粢饭/担担面套餐免茶钱加一 掀网民两极热议：不是走平价路线

饮食
更新时间：13:52 2026-06-02 HKT
发布时间：13:52 2026-06-02 HKT

近年本港餐饮业经营环境艰难，不少品牌纷纷变阵开拓新客源。连锁食府「上海姥姥」日前在康怡、马鞍山及屯门三间分店首度推出早市系列。有网民在社交平台分享相关宣传单张，直言「生意真系难做」、「连佢都开始有早市」，瞬即引起网民热烈讨论。

上海姥姥加推早市 粢饭/担担面/小笼包套餐低至$39起

有网民分享「上海姥姥」的早市宣传单张，感叹「生意真系难做」。
有网民分享「上海姥姥」的早市宣传单张，感叹「生意真系难做」。
上海姥姥官方专页两个月前开始宣传早市系列，目前只于三间分店试行供应，其余分店则维持在午市才开始营业。
上海姥姥官方专页两个月前开始宣传早市系列，目前只于三间分店试行供应，其余分店则维持在午市才开始营业。

有网民在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」上传了一张「上海姥姥」的早市宣传单张，感叹「生意真系难做，市道的确艰难」，连主打上海菜的「上海姥姥」也开始增设早市。据了解，上海姥姥官方专页两个月前开始宣传早市系列，目前只于康怡、马鞍山及屯门三间分店试行供应，其余分店则维持在午市才开始营业。

该早市系列标榜「免茶位」、「免加一」，提供五款售价由$39至$59不等的套餐。套餐内容主要涵盖手造粢饭、手制拉面、小笼包、蒸饺及中式蒸饭等精选主食与点心，并附送豆浆、奶茶或咖啡等指定饮品。事主坦言：「不过我应该唔会帮衬，觉得呢个价系下午茶价，早餐嚟讲算贵。」

网民热议性价比 「如果去饮茶应该唔得」

对于「上海姥姥」推出早市套餐，网民展开了热烈讨论。持否定态度的网民普遍认为定价过高，并不符合日常早餐的消费水平。有网民质疑「粢饭+豆浆早餐$39？去求其第二间已经可以几丰富了」，甚至嘲讽「一个粢饭+豆浆$39，赚死佢」。亦有网民指其饱腹感与价格不符，直言「59蚊食个唔饱嘅早餐，香港人真系富贵」，并简单归结为「贵到咁」。

相反，持支持或理解态度的网民则从品牌定位和用餐体验出发。有网民指出「佢系走中档路线，不是走平价路线」，并分享屯门分店的实测经验，大赞「佢系好食，都抵食的，份量适中，太大食不适合，环境好，干净卫生，侍应也有礼，服务OK」。有人则点出「康怡个间食过几次，拉面师傅即拉其实唔错」及「大家唔知佢有几好食」，借此肯定其食物质素。亦有网民分析其目标群众，认为「佢的对象系饮早茶客，如果去饮茶叫类似食物，应该唔得」，并指出「价钱是偏贵，但食这些及坐的环境，这定价差不多了」，最后反驳批评者「单看价钱、不看食物和环境就去评论，都好搞笑吧？」

 

图片及资料来源：香港茶餐厅及美食关注组

 

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