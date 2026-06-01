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葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！

饮食
更新时间：14:02 2026-06-01 HKT
发布时间：14:02 2026-06-01 HKT

香港电影《食神》中的经典菜式「黯然销魂饭」，原身正是广受欢迎的港式「叉烧煎蛋饭」，现时在许多茶餐厅和烧腊店都能品尝到这道平民美味。近日，艺人葛民辉在社交平台发文，大力推荐位于黄大仙的「米芝莲」叉烧饭，更盛赞为「神之美食」！帖文随即引起网民热烈讨论，不少网民认同称「㶶边正到癫」；也有网民称葛民辉「果然系食家！」即看下文了解详情。

葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」

近日，葛民辉在Facebook发文，力推位于黄大仙的「九龙饭馆」叉烧饭。从他上载的照片可见，㶶边蜜汁叉烧配上㶶边流心荷包蛋，表面淋上甜豉油，外形与电影《食神》中的「黯然销魂饭」如出一辙。其中叉烧边缘烧至焦黑，让他直言是「极端变态㶶边超违规一大碗」，更大赞其为「神之美食」及「月尾必食」。

「九龙饭馆」位于黄大仙天马苑商场，前身为曾获米芝莲必比登推介的粤菜馆「文苑饭庄」。该店于去年改名为「九龙饭馆」并于原址重开，随后再次荣登米芝莲必比登推介名单。餐厅主打怀旧粤菜与经典港式风味，涵盖镬气小炒、时令海鲜到煲仔小菜，招牌美食包括：梨木烟熏乳鸽皇、怀旧鸡蛋焗鱼肠、桂花片皮鸭等等。

网民：葛爷果然系食家！

帖文引起网民热议，不少网民大赞葛民辉「识食」，「葛爷果然系食家，㶶边半肥瘦叉烧加顶帽」、「啲㶶边正到癫」、「㶶边叉烧配㶶边蛋，正喔」、「自带喜感嘅黯然销魂饭」；但也有网民认为叉烧太㶶，担心影响健康，「咁㶶致癌，而且太㶶会苦味增加」、「楼主原来宜家兴备长炭黯然销魂饭」、「唔好食咁㶶」、「小心身体，就住食呀，师傅。」

图片及资料来源：Facebook@葛民辉 Eric Kot香港旅游发展局

文：Y

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