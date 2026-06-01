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长沙湾云南风味馆6.7告别！30年米线老字号 浓郁炸酱、酥炸鸡翼叫熟客难忘：边度仲有呢一种味道 

饮食
更新时间：12:26 2026-06-01 HKT
发布时间：12:26 2026-06-01 HKT

近年本港老字号食肆面临经营压力，不少陪伴市民成长的街坊老铺相继结业，令无数食客痛失回忆中的经典味道。主打云南米线的「云南风味馆」将于2026年6月7日，于长沙湾因「租约期满」而经历一场「正式歇业」的告别命运，令多年帮衬的熟客与街坊深感「真系可惜」，也为这份街坊味道即将消失感到万分不舍。这一事件引起了广泛关注。

长沙湾30年米线老店「云南风味馆」6.7结业：岁月相伴，感恩遇见

今日(1日)有网民在社交平台群组「长沙湾美食及消费关注组 」上分享，这家陪伴街坊超过30年的「云南风味馆」即将结业，并随文附上店方的官方结业通告。通告内容写道：「租约期满 正式歇业」，并宣布「本店营业至2026年6月7日」；店家在通告中亦感性写道：「岁月相伴，感恩遇见，感谢各位街坊食客多年信任、一路扶持，承蒙厚爱，不胜感激，山水一程，有缘再见」。

招牌惹味炸酱、酥炸鸡翼成绝唱 

云南风味馆在区内经营超过30年，主打云南小锅米线，招牌餸菜当数其惹味炸酱，由店家自家炒制，红红的肉沫挂在米线上，又香又酥，可谓熟客必点。另外，大大片的腩肉亦卤得入味，片片是浓的酱油式，皮瘦相间，猪皮黏口丰腴。此外，店家的炸鸡翼、炸饺子也是名物，酥脆香口，炸皮咬下去咯吱咯吱，鸡翼有肉汁、饺子馅够多，相当过瘾。

熟客不拾 纷纷点出结业理由

分享店家结业消息的网民回忆道，自己「以前赞中学已经成日帮衬」，甚至在「第一代个阵时会见到个女会帮手」，当时便「觉得呢度既炸酱汤底好岩我口味」。尽管老店中途曾经易手，他坦言「之后转左手个味道系佢接手个时系差好多既」；但令人欣喜的是，「近呢几年去食其实已经好食翻好多，都好挨近以前个味 所以间唔中都有去帮衬」。

如今得知老店即将结业，事主直言「见到佢做到6月7号就唔做 真系可惜」，并无奈询问广大网民：「边度仲有呢一种味道既米线铺？ 」。

此外，亦有网民对于该店过去的营运状况和味道提出不同看法。有网民留言指出，虽然店家的「食物质素几好」，但「环境太暗 出餐太慢系死因」，认为这是导致流失客源的关键。此外，也有部分网民认为店舖水准已「大不如前」，更有人表示曾经「食过一次过桥，出好少料」，对食物份量和品质退步表示失望。

资料来源: 长沙湾美食及消费关注组

延伸阅读：佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 



 

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