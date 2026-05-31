Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门黄金海岸酒店自助餐1折惊喜！$82起品尝海鲜烤肉盛宴 叹大头虾/蟹脚/鱼生/和牛

饮食
更新时间：20:43 2026-05-31 HKT
发布时间：20:43 2026-05-31 HKT

香港黄金海岸酒店的聆沨咖啡厅以幽雅的海洋风情与丰富的即制美食著称，深受家庭与老饕欢迎。适逢 618 促销，餐厅惊喜推出 1 折自助餐优惠，平日自助午餐只需港币 $82，让宾客能以极致优惠品尝高质素盛宴！

6 月 1 日 15:00 开抢
【黄金海岸酒店自助餐】
>>按此预订<<

黄金海岸酒店聆沨咖啡厅 慢烤和牛与极致海鲜盛宴

聆沨咖啡厅于 6 月呈献「亚洲风味盛会」自助晚餐，每位宾客可获赠招牌胡椒大头虾一只。现场更无限量供应雪花蟹脚及即切鱼生，鲜味十足。热荤则有慢烤和牛肩胛肉、泰式火山风味猪肋骨，而周五晚上户外炭烤区更特别加推原只脆皮烤乳猪。甜品则备有即制港式鸡蛋仔，为丰盛的一餐完美作结。

超值 1 折！$82起任食自助午餐

是次推广特设 1 折、买 1 送 2 及买 1 送 1 优惠，使用指定付款工具更可享折上折：

  • 优惠期：2026 年 6 月 1 日 15:00 至 6 月 7 日 23:59

  • 使用日期：2026 年 6 月 2 日至 7 月 15 日

  • 地址：香港青山公路 1 号 香港黄金海岸酒店低层地下 聆沨咖啡厅

  • >>按此预订<<

优惠方案（已含加一服务费）

  • 【1 折惊喜】

    • 平日自助午餐（周一至五）：HK$82/位（原价 HK$449/位），每名会员限购一位。

    • 平日自助晚餐（周一至四）：HK$148/位（原价 HK$812/位），每名会员限购一位。

  • 【买 1 送 2（2 大 1 小）】

    • 自助午餐：HK$519 起/3 位（原价 HK$1,214 起）。

    • 自助晚餐：HK$930 起/3 位（原价 HK$2,105 起）。

  • 【买 1 送 1（父亲节适用）】

    • 自助午餐：成人平均 HK$245 起、小童平均 HK$173 起、长者平均 HK$215 起。

    • 自助晚餐：成人平均 HK$443 起、小童平均 HK$263 起、长者平均 HK$323 起。

    • 注：6月20至21日父亲节当日惠顾自助晚餐之父亲，可额外获赠原盅椰子雪耳鸡汤一客。

尊享付款工具折扣

  • PayMe 用户：满 HK$500 减 HK$35【优惠码：26PAY35】；满 HK$1,000 减 HK$75【优惠码：26PAY75】。

  • 八达通用户：满 HK$300 减 HK$30【优惠码：26OT30】；满 HK$600 减 HK$75【优惠码：26OT75】。


【黄金海岸酒店自助餐】
>>按此预订<<

 

 

同场加映：佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减

 

 

 

 

最Hit
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
5小时前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
8小时前
罗便臣道火警｜31岁女子晚上伤重不治 一对男女仍危殆
01:03
罗便臣道火警｜31岁女子晚上伤重不治 一对男女仍危殆
突发
7小时前
青衣「鎅袋党」疑专吼长者晨早出动 廿岁狂徒刀片推到最尽猛割 黑袋中门大开破口触目惊心｜Juicy叮
青衣「鎅袋党」疑专吼长者晨早出动 廿岁狂徒刀片推到最尽猛割 黑袋中门大开破口触目惊心｜Juicy叮
时事热话
5小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
22小时前
日本防衞大臣小泉进次郎。美联社
香格里拉对话会︱解放军代表质问日防卫大臣 「日本何时向亚洲受害国道歉？」
大国外交
7小时前
无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮
无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮
时事热话
9小时前
张达伦罕揭与黎芷珊「姊弟恋」9年情断真相 妻儿移居澳洲陷抑郁再受面瘫折磨
张达伦罕揭与黎芷珊「姊弟恋」9年情断真相 妻儿移居澳洲陷抑郁再受面瘫折磨
影视圈
7小时前
张德兰入行60年红馆开骚 获大量政商界及娱圈贵宾支持 左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍
张德兰入行60年红馆开骚 获大量政商界及娱圈贵宾支持 左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍
影视圈
22小时前