屯门黄金海岸酒店自助餐1折惊喜！$82起品尝海鲜烤肉盛宴 叹大头虾/蟹脚/鱼生/和牛

香港黄金海岸酒店的聆沨咖啡厅以幽雅的海洋风情与丰富的即制美食著称，深受家庭与老饕欢迎。适逢 618 促销，餐厅惊喜推出 1 折自助餐优惠，平日自助午餐只需港币 $82，让宾客能以极致优惠品尝高质素盛宴！

6 月 1 日 15:00 开抢

【黄金海岸酒店自助餐】

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黄金海岸酒店聆沨咖啡厅 慢烤和牛与极致海鲜盛宴

聆沨咖啡厅于 6 月呈献「亚洲风味盛会」自助晚餐，每位宾客可获赠招牌胡椒大头虾一只。现场更无限量供应雪花蟹脚及即切鱼生，鲜味十足。热荤则有慢烤和牛肩胛肉、泰式火山风味猪肋骨，而周五晚上户外炭烤区更特别加推原只脆皮烤乳猪。甜品则备有即制港式鸡蛋仔，为丰盛的一餐完美作结。

超值 1 折！$82起任食自助午餐

是次推广特设 1 折、买 1 送 2 及买 1 送 1 优惠，使用指定付款工具更可享折上折：

优惠期 ：2026 年 6 月 1 日 15:00 至 6 月 7 日 23:59

使用日期 ：2026 年 6 月 2 日至 7 月 15 日

地址 ：香港青山公路 1 号 香港黄金海岸酒店低层地下 聆沨咖啡厅

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优惠方案（已含加一服务费）：

【1 折惊喜】 平日自助午餐（周一至五）：HK$82/位（原价 HK$449/位），每名会员限购一位。 平日自助晚餐（周一至四）：HK$148/位（原价 HK$812/位），每名会员限购一位。

【买 1 送 2（2 大 1 小）】 自助午餐：HK$519 起/3 位（原价 HK$1,214 起）。 自助晚餐：HK$930 起/3 位（原价 HK$2,105 起）。

【买 1 送 1（父亲节适用）】 自助午餐：成人平均 HK$245 起、小童平均 HK$173 起、长者平均 HK$215 起。 自助晚餐：成人平均 HK$443 起、小童平均 HK$263 起、长者平均 HK$323 起。 注：6月20至21日父亲节当日惠顾自助晚餐之父亲，可额外获赠原盅椰子雪耳鸡汤一客。



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