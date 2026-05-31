佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减

佳宝食品超级市场向来深受街坊欢迎，以平民价提供新鲜食材与优质粮油，是日常补给首选。为迎初夏，佳宝推一连四天「全场8折」优惠！不论食粮或端午粽皆有折扣，如招牌水饺仅$13.6一包，是不容错过的入货时机！

佳宝食品超级市场全场8折 精选端午粽及消暑啤酒劲减

这次佳宝限时优惠诚意十足，多款家常食品均有极高性价比。元初端午粽（台式卤肉/咸蛋黄/紫糯栗子，300克）折后仅需$20一包，软糯足料、咸甜皆备，为端午提早做好准备。炎炎夏日更少不了消暑饮品，京鲜舫全麦拉格啤酒（6罐装，折后$10.4）与七鲜苏打汽水（6罐装，折后$11.2）是解渴绝配。

优质粮油同样有著数，佳乐牌茉莉香米（8公斤）与龙珠66顶级茉莉香米（5公斤）折后分别只需$64及$67.2，口感软滑。烹调常用的狮球唛花生油（4支装，折后$97.6）与刀唛芥花籽油（3支装，折后$69.6）同样超值。另外，经典维他港式奶茶（6包装）买2排平均每排仅需$18.4；而最热卖的七鲜白菜猪肉及粟米蔬菜猪肉水饺（504克）折后只需$13.6一包，是快捷午餐的首选。

佳宝全线分店八折优惠详情

优惠日期 ：2026年6月1日至6月4日（连续4天）

适用分店 ：全线佳宝食品分店同步进行

精选货品折后价 (原价) ： 七鲜白菜猪肉/粟米猪肉水饺(504g)：折后价 $13.6 ($16.9/包) 佳乐牌/龙珠66香米(8kg/5kg)：折后价 $64 / $67.2 京鲜舫啤酒(6罐) / 七鲜苏打汽水(6罐)：折后价 $10.4 / $11.2 狮球唛花生油(4支) / 刀唛芥花籽油(3支)：折后价 $97.6 / $69.6 维他港式奶茶(6包)：买2排平均每排 $18.4 ($26.9/排) 元初端午粽(300g)：折后价 $20/包 ($25)

备注：数量有限，售完即止。折扣优惠将于付款时自动扣除。

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