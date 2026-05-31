九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的

随著两地旅游与饮食文化交流日益频繁，部分本港老牌食肆的服务质素与收费模式时常成为公众关注的焦点。内地美食博主「香港亮子」日前与友人前往位于九龙城的「乐口福潮州酒家」用餐，经历了一场不快的消费体验，并拍摄短片质疑店家服务态度欠佳、食物味道「反复无常」且收费昂贵，质疑「250块服务费到底服务啥」，瞬即引爆网上热烈讨论，令店家不惜以千字长文反击！

内地博主狠批九龙城乐口福潮州酒家 「服务费到底服务啥」

「香港亮子」近日在小红书发布短片，分享他与友人一行四人在「乐口福」的用餐经历。他未入座前，已在门外特地拍下「洗手间恕不外借」及「只收现金」的告示，形容这些规矩「很香港」。其后，他们在点菜时，对员工态度非常不满。先是因为员工不希望被拍摄而走开，遭他讽刺「老一派酒楼有老一派风格，一看我一录像马上跑了，菜都未点完。」之后又抱怨点菜时女店员不耐烦地表示「没时间一直站在这里等」，并形容店员「服务完外国游客终于到我了」。

店家的食物质素亦令他倍感不快。他指出，当天点了多道菜式，包括价值$400的「卤水鹅加鹅肝拼盘」，但他发现其中夹杂了猪五花肉，质疑这是「来自鹅身上的哪一个部分？兄弟们，这个纯肥啊」，并抱怨鹅肉「又瘦又柴」且没有「淋油淋卤汁」，显得「干巴了」；对于$388的「马友鱼」，他亦嫌弃「稍微有点干巴」、「卖相实在太难看」；而每位$398的「潮州红烧翅」，他则抱怨分量极少像「一碟」且「一点味都没有」，直言「这菜可点错了」。他又形容酒家的菜色一时重口味、一时清淡，「反复无常」。

其友人更指出，餐前的「咸菜花生」需要收费「48」港元，而外带酒水和蛋糕亦需额外收费。他在结账时合计消费了港币「2,577」元，并向观众反问「怎么样这餐我吃贵了吗？」又在影片简介中不满地写道：「香港72年潮州酒楼，这250块服务费到底服务啥」。影片曝光后，迅速在网上掀起热议。

72年潮州菜老字号 乐口福发文反击：分明是来找碴的

九龙城老字号「乐口福潮州酒家」自1954年开业，已屹立了72个年头。

多次成为知名电影的拍摄场地，令店家在海内外游客中人气高企。

九龙城老字号「乐口福潮州酒家」自1954年开业，已屹立了72个年头。酒家主打充满怀旧气息的潮州菜，在启德机场尚未搬迁时，曾是著名的富豪饭堂，供应不少鲍参翅肚等名贵菜式。其独特的旧时代骑楼梁柱、龙凤礼堂及传统装潢等，更使其多次成为《鎗火》、《天行者》、《AV》、《飞虎出征》等知名电影的拍摄场地，令店家在海内外游客中人气高企。

面对这番舆论风波，「乐口福潮州酒家」在官方 Facebook 发千字文回应。店家质疑事主是因为「这行竞争大、难混了」，想藉这家没有付费给他的历史老店来「大肆炒作一番」以「增加多点流量」。对于短片中的争议，店家澄清当晚正值启德举办演唱会，店内「5点多已差不多满座了」，员工因忙碌难免有些忙乱，但强调对待客人「一贯亲切殷勤」。

店家更透露一些影片没有的细节，指当时亮子的友人「擅自用一个细小的镜头低角度像偷拍一样对准我们员工的脸」，员工在避开镜头时稍微靠近了事主另一友人，亮子便发难大呼「我要报警！」，怒斥此举「分明是来找碴的」，并指责亮子「把这么精彩的片段剪掉了」。店家亦驳斥了事主「只顾招呼老外」的指控，解释外籍人士是香港熟客带来的，且早已决定好菜式。

回应网民质疑：请亲身来感受一下我们的服务

对于网民支持与质疑的声音，店家大方坦承「多年前的一批老侍应确实有招待不周的情况」，但近年已积极改善，员工皆「彬彬有礼」。对于「歧视内地人」的指控，店家澄清店内几乎每天都有内地顾客，且被拍到的女侍应本身也是在福建、汕尾出生和长大，并无歧视之说，欢迎大家「亲身来感受一下我们的服务，而不是从被剪辑的片段中体会」。

同时，网民意见亦呈两极分化。部分内地网民同情博主，批评本港老字号的服务与收费，表示「这种档次的用餐环境，餐具，在内地只能干沙县小吃」、「要我直接走了，这态度」及「香港啲店怪不得执得咁快」。然而，亦有大量网民发声支持「乐口福」，指出「外带酒水蛋糕，其实大部份餐厅都要收钱... 收系道理唔收系人情」，批评该博主不懂得香港与潮菜文化，并有曾到访该店的外地旅客留言力撑，赞扬该店员工和老板非常亲切，其经典手工菜「石榴鸡」更是「人生中最难忘、最感动的一道菜」。

图片及资料来源：乐口福潮州酒家、香港亮子

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