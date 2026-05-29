将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟

位于将军澳新都城中心的霸王茶姬，因为座位开扬舒适，一直吸引不少长者当作休憩空间「打趸」，更被街坊笑称为「长者爱店」。不过近日有人发现，霸王茶姬疑似派出店员请走没有消费的顾客，令网民议论纷纷，有人大赞店家做法，亦有人认为无效......

新都城中心霸王茶姬 店员疑请无消费顾客离座

事件源于茶饮店采取新措施，应对座位长期被占用、被当作免费休憩处的问题。有网民在社交平台群组「将军澳主场」分享相片，指在将军澳新都城中心二期（MCP 2）的霸王茶姬座位区，目睹有店员巡视，并请一位无消费的婆婆离开。事主大赞店员「做到嘢」，随即引发街坊热烈讨论。

街坊呻无位坐 「拎住杯饮品都唔知坐边好」

有不少网民留言支持店舖的做法，指出「唔帮衬仲阻人做生意，真系唔系咁好嘅」及「人地要消费先俾入座系正常」。有网民分享，曾于光顾该店后，「拎住杯饮品都唔知坐边好」、「坐低将饮品放落枱边边都反被啲长者怒视我」。更有网民指，店方早已在桌上贴出告示，清楚列明须「消费入座」。

虽然店方已有行动，但不少网民质疑成效：「其实咪好似抄车牌咁，转头咪又返嚟」。亦有网民对商场的空间规划提出质疑，探讨「个位本身都似系公众位」，并批评商户围起座位后令「旁边的通道细咗」，导致途人行经时「有时要侧身让人」。同时，也有街坊慨叹现时商场缺乏供人免费休息的设施。



图片来源：将军澳主场＠Facebook











