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将军澳九龙东帝苑酒店半自助晚餐买一送一！$257叹羊架/鸭髀/海鲜意大利饭 自助甜品+沙律吧任食

饮食
更新时间：11:53 2026-05-29 HKT
发布时间：11:53 2026-05-29 HKT

位于将军澳的九龙东帝苑酒店，邻近港铁站且交通极为便利，其餐饮服务一直以优质食材及优雅舒适的环境深受广大食客欢迎。近期九龙东帝苑酒店宝钻厅8的周末半自助晚餐更推出「买一送一」震撼折扣。人均只需HK$257，即可品尝精致主菜如香煎牛柳及油封鸭髀，兼任食自助甜品与沙律吧，让食客度过美好的周末时光。

5月29日 15:00 开抢
【九龙东帝苑酒店半自助晚餐优惠｜买一送一】
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将军澳的九龙东帝苑酒店 周末半自助晚餐品味欧陆佳肴

这次于九龙东帝苑酒店2楼宝钻厅8举办的「周末飨乐半自助晚餐」，为食客带来丰富且层次分明的味觉享受。套餐首先会为每位食客奉上一杯醇厚的红酒或白酒，让用餐气氛更添浪漫惬意。前菜方面，食客可于自助沙律吧自由挑选多款新鲜蔬菜，配搭是日精选餐汤，清新开胃，为丰盛的一餐揭开序幕。

主菜选择同样令人期待，餐厅会轮换供应多款精心炮制的优质欧陆菜式。当中包括肉质鲜嫩多汁的顶级牛柳、香气四溢且烤至外焦内嫩的羊架、鲜甜细滑的煎比目鱼、以经典法式工艺制作的油封鸭髀，以及吸收了浓郁海鲜精华的意大利饭。每一道主菜都展现了厨师的精湛厨艺与对食材的用心。用餐尾声，更设有多款精致诱人的自助甜品，并配以即磨咖啡或热茶，为这趟美食之旅划上最完美的句号。

5月29日 15:00 开抢
【九龙东帝苑酒店半自助晚餐优惠｜买一送一】
>>按此预订<<

  • 优惠价钱：HK$514 / 2位（平均每位只需HK$257，原价为每位HK$471，此价格已包含原价之加一服务费）

  • 预订日期：2026年5月29日下午15:00 至 2026年6月4日晚上23:59止

  • 用餐日期：2026年6月5日至6月21日（只限逢星期五、六、日供应，6月6日除外）

  • 用餐时间：晚上18:30至22:00

  • 餐厅地址：香港将军澳唐德街3号九龙东帝苑酒店2楼宝钻厅8

  • 交通及泊车：餐厅邻近将军澳港铁站。凡惠顾晚餐消费满HK$800，即可享3小时免费泊车优惠（其后每小时额外收费HK$50，车位有限，先到先得，不设预留）。

  • 订单一经确认后，系统将自动为客人预留座位，客人无需再另行致电餐厅订座。

  • 所有订单于确认后，均不接受任何退款、更改或取消。

  • 特别推广优惠不可与其他餐厅折扣或优惠一并使用。此外，所有菜单内容或会因应酒店餐厅当日的食材供应情况而有所更改，并不作另行通知。如有任何争议，九龙东帝苑酒店将保留最终之决定权。所有宣传图片仅供参考。

 

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