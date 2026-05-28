海云天烧鹅皇快闪27折！$98起叹酒店主厨出品兼享维港无敌海景 堂食外卖同价

位于黄埔九龙海逸君绰酒店内的知名高级中菜厅「海云天」，坐拥210度无遮挡维港醉人景致，一直深受饕客与家庭聚餐的青睐。餐厅现时推出震憾快闪优惠，正宗广东烧鹅皇低至27折，半只外卖或堂食只需HK$98，绝对是性价比极高的加餸首选！

九龙海逸君绰酒店海云天 星级主厨秘制广东烧鹅皇

九龙海逸君绰酒店海云天烧鹅皇优惠

提到广东传统烧味，烧鹅绝对是不可或缺的经典名菜。海云天的星级主厨精挑细选优质肥美鹅只，严格遵循传统秘方与繁复工序精心烧制。新鲜出炉的烧鹅外皮金黄酥脆，一口咬下肉汁满溢于口腔之中，鹅肉肉质嫩滑且带有浓郁的油脂香气，每一口都令人食指大动。无论是喜欢品尝烧鹅髀的肥美，还是烧鹅胸的结实口感，这道广东正宗烧鹅皇都能满足一众美食爱好者的味蕾。

是次快闪优惠极具弹性，食客可以根据个人喜好选择堂食或外卖自取。若想享受极致的用餐氛围，不妨选择于海云天堂食，在优雅舒适的环境中，一边品尝皮脆肉嫩的烧鹅，一边饱览210度无遮挡的维港迷人海景，享受视觉与味觉的双重盛宴。若希望与家人温馨共享，外卖自取更是家庭加餸的完美选择，买回家即食，而且外卖自取更可免收加一服务费及茶位费，让顾客以最实惠的价钱品尝星级佳肴。