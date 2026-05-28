海云天烧鹅皇快闪27折！$98起叹酒店主厨出品兼享维港无敌海景 堂食外卖同价
更新时间：17:45 2026-05-28 HKT
发布时间：17:45 2026-05-28 HKT
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位于黄埔九龙海逸君绰酒店内的知名高级中菜厅「海云天」，坐拥210度无遮挡维港醉人景致，一直深受饕客与家庭聚餐的青睐。餐厅现时推出震憾快闪优惠，正宗广东烧鹅皇低至27折，半只外卖或堂食只需HK$98，绝对是性价比极高的加餸首选！
5月29日12:00开抢
【海云天烧鹅皇优惠】
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九龙海逸君绰酒店海云天 星级主厨秘制广东烧鹅皇
提到广东传统烧味，烧鹅绝对是不可或缺的经典名菜。海云天的星级主厨精挑细选优质肥美鹅只，严格遵循传统秘方与繁复工序精心烧制。新鲜出炉的烧鹅外皮金黄酥脆，一口咬下肉汁满溢于口腔之中，鹅肉肉质嫩滑且带有浓郁的油脂香气，每一口都令人食指大动。无论是喜欢品尝烧鹅髀的肥美，还是烧鹅胸的结实口感，这道广东正宗烧鹅皇都能满足一众美食爱好者的味蕾。
是次快闪优惠极具弹性，食客可以根据个人喜好选择堂食或外卖自取。若想享受极致的用餐氛围，不妨选择于海云天堂食，在优雅舒适的环境中，一边品尝皮脆肉嫩的烧鹅，一边饱览210度无遮挡的维港迷人海景，享受视觉与味觉的双重盛宴。若希望与家人温馨共享，外卖自取更是家庭加餸的完美选择，买回家即食，而且外卖自取更可免收加一服务费及茶位费，让顾客以最实惠的价钱品尝星级佳肴。
【海云天烧鹅皇优惠】
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预订日期：2026年5月29日中午12:00至6月4日晚上23:59
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使用日期：2026年5月29日至6月30日
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餐厅名称：黄埔九龙海逸君绰酒店海云天
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餐厅地址：九龙红磡德丰街20号九龙海逸君绰酒店二楼（港铁黄埔站D2出口步行约4分钟直达）
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优惠套餐及价钱：
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【半只广东正宗烧鹅皇】：快闪价 HK$98（原价 HK$368）
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【一只广东正宗烧鹅皇】：快闪价 HK$188（原价 HK$698）
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堂食详情：
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供应时间：上午11:00至晚上20:00
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注意事项：堂食需于现场另收加一服务费及茶芥费
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外卖自取详情：
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自取时间：下午14:00至晚上20:00
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注意事项：不收取加一服务费及茶位费
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