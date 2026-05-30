观塘惊现「时光倒流价」$20云吞面！下午茶加$6有饮品 食客大赞：超抵食

观塘惊现$20云吞面？有食客日前于社交平台发文，指观塘广场一间饺子店推出下午茶优惠，云吞面只售$20，加$6可配饮品，更表示「味道唔错」，获网民形容价钱如「时光倒流价」；但亦有人称云吞面卖相不似预期？详情即看下文！

观塘饺子店惊现$20云吞面！加$6有饮品 指定时段供应

有食客早前于社交平台发文，称发现观塘广场有餐厅推出$20云吞面，形容「超抵食」且「味道唔错」。据楼主上载的相片所见，餐厅为「阿龙家厨饺子」，门外亦有张贴「下午茶云吞面$20」的告示，并列明特价时段为下午2时30分至下午5时30分。此外，餐厅供应的云吞面为沪式面食，并非广东云吞面，以上海面作面底，并有4颗菜肉云吞。

据餐厅的官方平台显示，其实早于去年11月开业时已推出「下午茶云吞面$20」，而其他时段的面食售价一般为$48。

网民评$20云吞面「时光倒流价」 因1原因弹「唔正宗」？

有网民留言补充指，该店的$20下午茶云吞面，加$6可配饮品，有人表示「食过几次，几好」、「20蚊有菜，虽然不大正宗，不过可以接受」；亦有人则认为价钱便宜，形容为「时光倒流价」。惟有不少网民指云吞面「唔正宗」，似乎误以为该店的云吞面为广东云吞面，有网民对此再作解释，「佢系上海款式，唔系广东云吞面。」

阿龙家厨饺子

地址：观塘广场地下G29号舖

营业时间：星期一至日 早上7时至晚上9时

文：TF

资料及图片来源：香港茶餐厅及美食关注组@Facebook、阿龙家厨@IG



