沙田酒店级酒楼超值早茶优惠！$19.8起叹虾饺/烧卖/粉粿 煲仔饭$23.8+点心孖宝$39.8

位于沙田帝都酒店、属于豪宴集团旗下的中菜厅「国穗轩」，凭借舒适宽敞的用餐环境及精致多样的点心，一直深得沙田街坊热捧。近日更有网民在社交平台发文，大赞酒楼的早市点心价钱实惠兼质素极佳，低至$19.8就有虾饺、烧卖、粉粿等，而煲仔饭亦只需$23.8，绝对是爱好一盅两件传统茶客的不可错过的超值推介。

沙田帝都酒店酒楼国穗轩 超值早市点心$18.8起

日前有网民于facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」内发文，表示与朋友同行到沙田帝都酒店内的国穗轩品尝早茶点心，发现「啲点心都唔错」。虽然国穗轩亦非酒店旗下的酒楼，但其出品不失酒店级美味。

「晨光第一线」点心孖宝$39.8 煲仔饭$23.8

从网民上载的图片所见，国穗轩于早市时段推出多项优惠，包括「晨光第一线」，多款点心低至$18.8，例如娥姐素粉粿、香煎南瓜饼、黑糖蒸软糕、糯米卷及客家艾叶茶果等，而虾饺、烧卖皇、菜苗饺等亦有优惠价$19.8。

其中当中最受食客欢迎的必定是香喷喷煲仔饭，包括凤爪排骨饭、马友肉片饭，每款只需$23.8另外，酒楼更贴心推出了「醒晨孖宝」自选组合，只需$39.8，食客即可从超过20款特色点心及生滚粥品中任选两款搭配，包括绵滑的金银蛋瘦肉粥、惹味的酱皇蒸凤爪，或是人气咸水角、炸云吞、牛肉肠粉、鸡包仔等，都能让食客以最平民的价钱，享用丰盛的酒店级点心。

沙田国穗轩早市点心优惠

地址：沙田白鹤汀街8号帝都酒店1及2楼

电话：2682 2902

供应时间︰星期一至五7am-11:59am、星期六、日及公众假期7am-10:59am

备注︰只限堂食、外卖正价收费；另加一服务费

资料来源︰香港茶餐厅及美食关注组