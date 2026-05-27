Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？

Driscoll's蓝莓产地｜购买进口水果时，有些消费者在意的是牌子，有些消费者则会仔细留意产地。近日，有网民于本港超级市场选购蓝莓，发现人气品牌 Driscoll's 怡颗莓的蓝莓会有产地差异，惊讶表示以后要「睇清楚先好买」，引发大量网民讨论。

圆筒、方盒不同产地？ 网民热议买Driscoll's蓝莓「要睇清楚」

有网民发现人气品牌 Driscoll's 怡颗莓的蓝莓，同一时期的出品也会有产地差异。

有网民在社交平台上分享，指留意到市面上极受欢迎的蓝莓品牌 Driscoll's 怡颗莓，其外包装形状与水果的实际产地之间或存在著关联。事主形容：「原来同一只牌子嘅蓝莓，logo贴纸系一样，但圆筒系嚟自非洲津巴布韦，四方形盒系嚟自大陆云南。」他郑重提醒大众「大家睇清楚先好买」，随即引发网民热烈讨论。

不少网民对此表示惊讶，留言指：「噢真系唔知，之前仲买咗」；亦有人对特定产地的农产品表达了疑虑：「中国蓝莓一年四季都出现就觉得佢哋啲农药好恐怖」。不过，也有知情网民指出这种「手法已有一段日子」。而其他网民亦纷纷和应，认为「买嘅时候望清楚就得」。

官方解构：香港货源视乎季节来自不同农场

面对网络上的产地争议与品质疑虑， Driscoll's 回应《星岛头条》指出，为了让全球消费者全年都能享用新鲜浆果，品牌采用了「全球采购模式」。由于蓝莓属于季节性作物，不同产区的当季时间各异，因此香港市场的货源会视乎季节，从美国、中国、秘鲁、澳洲、南非和摩洛哥等多个产区进行采购。产地来源会标明在包装上，而并非以包装形状区分。

针对网民关注的中国产地问题，官方亦进一步披露了其在国内的布局。品牌早于2013年便已在云南省建立起中国首个自家蓝莓农场。官方强调，品牌在全球严格执行「统一的食品安全体系」，从农场种植端到消费端的每个环节，均以严格培训、科学种植及严苛品控为核心，确保无论产自何地的蓝莓都能保持一致的高品质。

拣蓝莓有秘诀！认住1字买最高质蓝莓

除了厘清产地疑虑，官方亦进一步解构了其品牌蓝莓的「４个等级」，教导消费者如何透过观察包装上的标签字眼，来分辨不同的质素及挑选最优质的蓝莓：