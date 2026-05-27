佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...

在现今餐饮业竞争激烈的环境下，本港传统老店屡临生存考验。始创于60年代、屹立佐敦长达64年的传统客家菜老字号「醉琼楼饭店」，于昨日（5月26日）正式宣告结业。纵然该店曾尝试由年轻一代回巢翻新转型，最终仍无奈不敌大环境转变，经营困难，终决定黯然离场。

三代经营「九龙醉琼楼」结业 翻新重开免茶芥加一救市不果

《星岛头条》记者就结业一事联络九龙「醉琼楼」店方查询，负责人亲证结业消息，并透露该店由他们一家三代作家族式经营。据负责人指出，年轻一代少东其实在十多年前已另起炉灶，开设了「老三油渣面」品牌。去年十月，眼见家族品牌经营日渐困难，少东曾尝试回巢帮忙，为店舖进行简单翻新装修粉饰，当时曾对外宣布「由醉琼楼太子爷重新出发」。除了推出免茶芥、免加一的平价套餐救市，亦加入如「冰镇菠萝咕噜肉」等创新菜式。

然而，店方坦言：「无奈大环境影响，时势问题」，加上「经营餐厅的爸爸年纪开始大，生意又不景气」，即使儿子已经努力过，亦无法改变生意每况愈下的状况，因此最终选择结业。

佐敦64年怀旧招牌成绝响

说到香港的客家菜，「醉琼楼」绝对是一个绕不开的名字。在七十年代的全盛时期，与「醉琼楼」一名相关的餐馆，全港一度有40多间，风头无两。不过多间「醉琼楼」之间并无关系，仅因为未有店家注册商标，才令不同客家老板开店都共用这个名头。而当中位于佐敦西贡街的九龙「醉琼楼饭店」，是近年硕果仅存经营最久的「醉琼楼」之一。

该店楼高四层，自1961年开业，门楣上方一直高悬著由被誉为「当代草圣」于右任所题的哑金色大字牌匾。走入店内，设有宽敞舒适的阁楼，湖水绿色的墙身瓷砖配上传统的木制大圆枱与红皮铁椅，加上墙上的手写餐牌，处处透露著老店浓厚而朴实的怀旧风味。

客家名菜 由少东旗下老三油渣面继承

结业消息传出后，不少食客以为盐焗鸡、梅菜扣肉等客家经典名菜将成绝响，对此感到十分惋惜。不过，负责人亦为食客带来了好消息：「如果客人想重温醉琼楼的味道，可以去太子爷自己开的食店『老三油渣面』，该店都有卖醉琼楼梅菜扣肉、盐焗鸡等名菜」，让这份传承了逾半世纪的味道得以用另一种形式延续。