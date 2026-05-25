黄大仙人龙店「味源车仔面」结业易手！  凤凰新村名店  以柚皮、猪油渣驰名 熟客难忘老板娘人情味

近年，饮食业更替频繁，不少充满人情味的地区老店亦敌不过时代巨轮。位于黄大仙凤凰新村，开业逾16年，以怀旧餸菜、惹味酱汁，加上大件夹抵食而闻名的「味源车仔面」，今日（25日）亦传出结业消息，有熟客引述老板决定荣休并将店舖顶让。由于事出突然，令不少熟客感到失望非常。

黄大仙凤凰新村「味源车仔面」荣休易手 熟客赞扬老板娘为人

位于黄大仙凤凰新村一直著名的车仔面集中地，如浓记、友记等都是名店，而「味源车仔面」亦是代表之一，尤受街坊欢迎，不时大排长龙。不过，今日（25日）就有网民在社交平台群组「香港车仔面关注组」上分享该店老板娘已计划荣休，并将面店易手的消息。

据该名熟客描述，下午未够三点，店内的食物已「卖咗9成」。事主起初「觉得奇怪」，其后听到店内伙计与其他熟客交谈，才惊觉翌日竟是「味源车仔面最后一天」。事主指，店方决定「辞官归故里」，并将店舖「卖盘俾其他人」。回顾过去的用膳体验，事主赞扬该店「餸选择多 ，份量大，奶茶好好饮」。

更令事主印象深刻的是老板娘的为人，事主表示曾「见过啲客人闹伙记，事头婆会即刻出声话啲客人」，认为「好少老细会咁样」，并总结自己的观察：「老板对啲伙记好，伙记对客人都好好」。

街坊食客难忘事头婆人情味： 揾唔到边间可代替

「味源车仔面」结业消息传出后，随即引起大批食客及网民的热烈回响。不少网民留言表达不舍，有老街坊表示即使已搬离该区仍会突地回去光顾，慨叹「揾唔到边间可代替」。有帮衬十多年的熟客称赞老板娘态度极佳，不但「肯接受客人意见和交流」，在得知食客为小店结业感到不开心时，更反过来安慰大家，并大方地「话呢度有好多做得好好嘅面舖，咁样去推介其他同行」。此外，亦有家长分享温馨经历，指老板娘平时见她与女儿共食一碗面时，「又会比多啲粉我」，尽显浓厚的人情味。

凤凰新村名店 驰名柚皮、猪油渣

该店以传统港式风味见称，由于大件夹抵食，亦吸引不少区外食客捧场。小店格局老派，堂食或外卖都要在门口面档排队，看著五花八门的餸兜拣菜拣面底。餸菜方面，有现今香港食肆已经买少见少的猪油渣、焖得软焖入味的柚皮、肥瘦相间的炸猪颈肉，都是熟客最爱！另外，多款酱料沙嗲、 咖喱、 辣汁、菜脯，惹味非常，且任由食客自行添加，做法大方。

资料来源：香港车仔面关注组

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