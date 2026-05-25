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鸿福堂快闪优惠！低至$4叹原价$16杞子酱汁烧卖＋半价买自家汤（附优惠码）

饮食
更新时间：12:54 2026-05-25 HKT
发布时间：12:54 2026-05-25 HKT

鸿福堂多年来一直坚守「无添加」的生产原则，提供优质天然产品，深受广大消费者喜爱。今次特别推出独家震撼快闪优惠，涵盖龟苓膏、自家汤水多款人气热卖产品，当中最吸睛的绝对是低至 $4 即可品尝一份原价$16/八粒的杞子酱汁烧卖，无论是送礼还是自用都极具性价比！

鸿福堂限时优惠码！$4叹8粒烧卖＋半价自家汤券＋$25龟苓膏券

鸿福堂目前于香港经营约 110 间自营零售店，拥有庞大且便利的零售网络，今次推出的各款电子兑换券均适用于全线分店，即买即用，极为方便。

其中极具人气的「杞子酱汁烧卖」，在传统烧卖中加入养生杞子酱汁，口感烟韧且带有淡淡甜香，带来独特的味觉享受。

此外，真材实料熬制的「自家汤」系列，绝对是繁忙都市人的补身首选，省却了繁复的买料与煲汤时间，只需简单加热即可饮用。而采用传统秘方制作的「正品药制龟苓膏」，更是春夏交替时节清热解毒的必备之选。

鸿福堂快闪优惠 5月26日上午10时必抢!（>>按此预订<<)

为了让大众能以超值价钱享受高品质食品，是次活动提供多项专属折扣。顾客可把握预订期（2026 年 5 月 26 日 10:00 至 5 月 31 日 23:59）抢购心水兑换券，并于全港分店换领。

以下为精选折扣商品及专属兑换码详情

优惠项目

优惠价钱 / 详情

原价

有效日期

备注

杞子酱汁烧卖 (一份八粒)

$8 / 2 张 (需于结帐输入优惠码「26HFT」)

$16 / 张

至 2026 年 9 月 30 日

平均 $4/张；另设 $50/5 张组合。未输入优惠码订单不退不改。

鸿福堂自家汤

$100 / 3 张 或 $600 / 20 张

$60 / 张

至 2026 年 9 月 30 日

组合优惠低至半价 $30/张。

$50 电子礼券

$350 / 10 张 或 $660 / 20 张

$50 / 张

至 2026 年 12 月 31 日

可于分店免费换取同等面值之正价产品 (特价或优惠产品除外)。

正品药制龟苓膏

$250 / 10 张

$60 / 张

至 2026 年 12 月 31 日

组合优惠低至 $25/张。

鸿福堂优惠详情：

  • 优惠期 (预订期)：2026年5月26日10:00至5月31日23:59
  • 使用日期：2026年5月26日至9月30日
  • 地址：鸿福堂官方网站

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