鸿福堂快闪优惠！低至$4叹原价$16杞子酱汁烧卖＋半价买自家汤（附优惠码）

鸿福堂多年来一直坚守「无添加」的生产原则，提供优质天然产品，深受广大消费者喜爱。今次特别推出独家震撼快闪优惠，涵盖龟苓膏、自家汤水多款人气热卖产品，当中最吸睛的绝对是低至 $4 即可品尝一份原价$16/八粒的杞子酱汁烧卖，无论是送礼还是自用都极具性价比！

鸿福堂限时优惠码！$4叹8粒烧卖＋半价自家汤券＋$25龟苓膏券

鸿福堂目前于香港经营约 110 间自营零售店，拥有庞大且便利的零售网络，今次推出的各款电子兑换券均适用于全线分店，即买即用，极为方便。

其中极具人气的「杞子酱汁烧卖」，在传统烧卖中加入养生杞子酱汁，口感烟韧且带有淡淡甜香，带来独特的味觉享受。

此外，真材实料熬制的「自家汤」系列，绝对是繁忙都市人的补身首选，省却了繁复的买料与煲汤时间，只需简单加热即可饮用。而采用传统秘方制作的「正品药制龟苓膏」，更是春夏交替时节清热解毒的必备之选。

为了让大众能以超值价钱享受高品质食品，是次活动提供多项专属折扣。顾客可把握预订期（2026 年 5 月 26 日 10:00 至 5 月 31 日 23:59）抢购心水兑换券，并于全港分店换领。

以下为精选折扣商品及专属兑换码详情

优惠项目 优惠价钱 / 详情 原价 有效日期 备注 杞子酱汁烧卖 (一份八粒) $8 / 2 张 (需于结帐输入优惠码「26HFT」) $16 / 张 至 2026 年 9 月 30 日 平均 $4/张；另设 $50/5 张组合。未输入优惠码订单不退不改。 鸿福堂自家汤 $100 / 3 张 或 $600 / 20 张 $60 / 张 至 2026 年 9 月 30 日 组合优惠低至半价 $30/张。 $50 电子礼券 $350 / 10 张 或 $660 / 20 张 $50 / 张 至 2026 年 12 月 31 日 可于分店免费换取同等面值之正价产品 (特价或优惠产品除外)。 正品药制龟苓膏 $250 / 10 张 $60 / 张 至 2026 年 12 月 31 日 组合优惠低至 $25/张。

鸿福堂优惠详情：

优惠期 (预订期)：2026年5月26日10:00至5月31日23:59

使用日期：2026年5月26日至9月30日

地址：鸿福堂官方网站

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