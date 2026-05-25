康得思酒店自助晚餐买1送1！$461起任食北海道毛蟹/加拿大冻龙虾 自助午餐都有平！

香港康得思酒店The Place餐厅的自助餐向来以食材新鲜且选择丰富而闻名，近日推出全新主题自助餐，集合欧陆经典风味与亚洲人气菜式，由即日起经Klook平台预订，人均$461起即可叹到豪华自助晚餐，任食加拿大冻龙虾、北海道毛蟹、铁板香煎鹅肝及纽西兰生蚝等，即睇优惠详情！

康得思酒店自助晚餐任食北海道毛蟹/加拿大冻龙虾

康得思酒店The Place由即日起推出「味游东西飨乐宴」自助餐，融合欧陆经典及亚洲风味，其中自助晚餐的海鲜区供应多款冰镇海鲜，包括加拿大冻龙虾 、北海道毛蟹 、纽西兰青口、加拿大龙虾钳、俄罗斯蟹脚等，每晚更供应纽西兰生蚝。

热食区方面选择同样丰富，包括即席煎制的铁板香煎鹅肝，以及西班牙海鲜饭、西班牙辣肉肠炒大虾、法式经典白酒煮青口等。此外，还有即制忌廉龙虾意大利饭、越式牛肉粉或香辣喇沙，不少得还有大受欢迎的前菜及开胃小食，如ASC烟熏挪威三文鱼配酱汁、30个月伊比利亚火腿等。

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康得思酒店The Place自助晚餐现正推出快闪买一送一优惠，即日起经Klook平台预订。价格只需人均$461起（$922/2位，原价$1,680/2位），记得把握机会！

此外，The Place自助午餐同样有买一送一优惠，除了叹到加拿大龙虾钳、越南冻虾、即煎和牛舌及香烤脆皮猪腩卷等，凡于星期六、日与公众假期惠顾第二轮自助午餐，每位成人及长者免费送名贵西伯利亚鲟鱼子酱（10克）一罐（价值港币268元）。

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香港康得思酒店 - The Place