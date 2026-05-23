富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场

近期本港餐饮业面临不少挑战，店舖结业与顶让的消息时有发生。近日，有网民于社交平台透露富临酒楼于长沙湾贸易广场的分店，将于月底结业。事件引起大众热议，网民更分析酒楼退场原因，即睇内文详情。

又有连锁酒楼执笠！长沙湾贸易广场富临酒家5.29结业

事缘有网民在facebook群组「全港店舖执笠结业消息」中分享，表示连锁酒楼富临酒家其中一间分店即将结业，他在帖文中指：「长沙湾贸易广场分店营业至本月29号」。

网民估计原因 疑1点致结业

虽然帖文并未附上任何结业告示等图片，但消息一出，便引来大批网民留言表达意见。部分网民对该舖位的未来发展提出猜测，认为可能只是「换个招牌，重新起步」，或者预期该处「好快将成个场转咗做美食广场」。

另一方面，不少人则分析该酒楼结业的潜在原因。有意见指出该店的地理位置是先天不足，直指「𠮶个位搞酒楼无人流」，而且「𠮶度都唔近地铁，只成一角」；亦有留言将结业现象归咎于近年港人的消费趋势，表示「依家咪系香港人上深圳消费既小成就」。

职员亲证执笠 已出结业公告

针对结业的消息，《星岛头条》记者致电富临长沙湾贸易广场分店查询。获店内职员回复证实，该分店的确会于5月29日结业，并指出已于门外张贴结业告示通知街坊。

当被问及酒楼结束营业的原因，是否与加租或生意差有关时，职员表示不方便透露。职员进一步补充，结业后舖位将会进行装修，但目前未清楚下一手租客「将会是哪个品牌」。

富临酒家

地址︰长沙湾长沙湾道681号贸易广场地舖及1楼2号舖

营业时间︰6:30am-12mn

结业日期︰5月29日

资料来源︰ 全港店舖执笠结业消息 关注组