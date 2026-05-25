炮台山西餐厅苦呻午市生意冷清！地段差「每次落雨都无客」 网民献计提1点：咁样啲人唔会入

近年经济低迷，加上市民北上消费热潮持续，对本港饮食业造成前所未有的打击。炮台山一间西餐厅老板近日在社交平台上发文，苦呻午市生意冷清，指餐厅地理位置欠佳，「每次落雨都无客」，故发文向网民寻求意见改善，「大家有啲乜嘢好提议？」帖文引起网民热议，有网民献计提1点，表示「咁样啲人唔会入」，即看下文了解详情。

炮台山西餐厅苦呻午市生意冷清！地段差「每次落雨都无客」

最近，有炮台山西餐厅老板于Threads发文，慨叹午市生意冷清，「下午一点都可以无客，连$68蚊意粉都无人食」；且店舖位置人流稀疏，「风水地段唔好，几乎每次落雨都无客」。据他上传的照片可见，当时餐厅内没有客人，让他苦呻「呢个位做西餐真系要睇天做人。」最后无奈向网民集思广益，「大家觉得我好唔好跟大队转做日本嘢？定系有啲乜嘢好提议？ 」

网民献计提1点：咁样啲人唔会入

帖文引起热议，不少人纷纷提供意见，有网民建议安排员工假装成顾客，以免人客因店内空无一人而却步，「如果冇嘢做，揾同事著便服/褛 坐喺度。全店吉嘅，好多人唔会入」，也有网民建议完善社交平台资讯，「首先，Profile加返晒地址、营业时间、电话；出post加地址、营业时间，电话，我想嚟帮衬都唔知喺边，最紧要直接畀人知喺边，增加机会」；甚至有附近街坊留言，「街坊成日都会行过，主要系个装修太精致，感觉价钱不太亲民，所以未睇menu都会自动skip咗」、「以前有几次行过都因为价钱吓怕咗，之后要谂地方食饭都唔会谂起呢度。」

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文：Y