沙田沥源邨潮式粉面老店结业！1原因无奈易手 熟客叹老板对出品有要求：呢类店越来越少

随著时代变迁，香港传统旧式粉面店买少见少。近日有食客表示，位于沙田沥源邨的一间潮式粉面老店，即将于5月底结束11年的营业，老板娘透露易手原因，令熟客大感愕然，叹老板向来对出品有要求，直言「呢类店越来越少」，呼吁把握最后机会前往光顾。

沙田沥源邨潮式粉面老店结业！1原因无奈易手

近日有食客表示，位于沙田沥源邨的一间潮式粉面老店，即将于5月底结束11年的营业，老板娘透露易手原因，令熟客感到愕然。（图片来源：领展）

最近有食客发文，指于沙田沥源邨的潮式粉面老店「嘉香汕头鱼蛋粉面」将于5月底结业。该网民近日前往光顾时，老板娘向他表示店舖「做埋今个月」，透露老板决定退休，并已将店舖转让，「已买盘畀人转做车仔面。」无奈结束11年的营业。

熟客叹老板对出品有要求：呢类店越来越少

熟客叹老板对出品有要求：「呢类店越来越少」，呼吁想品尝旧式粉面的市民「要把握机会去留作纪念」（图片来源：Threads）

对此消息，楼主感到「有少少愕然」，因一直以来都有街坊支持，又感叹老板对出品有要求：「老板系好有性格，佢系以自己味道做准则，但你又吹佢唔涨，佢系货源同自己keep（保持）嘅味道同质素，又唔系咁差㖞！」更赞扬店内的清汤牛腩、墨鱼丸和客家咸鸡「真系好食」，呼吁想品尝旧式粉面的市民「要把握机会去留作纪念，因为呢类嘅粉面店真系越来越少！」

曾二度易手 坚持供应传统潮式粉面

根据网上消息，该店在沥源邨落成后已开业，然而旧店主年事已高，曾易手转营车仔面，惟街坊钟情传统潮式粉面，店舖由当时为熟客的街坊即现时店主接手，沿卖潮式粉面、牛腩，保存面店的老味道，更兼卖客家家乡菜，如最受欢迎的客家咸鸡，成为附近街坊的集体回忆。

来源：Threads

文：Ｍ