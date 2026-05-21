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澳门来回船票低至$28！金光飞航必抢优惠 周末/假期/夜航同价

饮食
更新时间：11:26 2026-05-21 HKT
发布时间：11:26 2026-05-21 HKT

澳门船票优惠｜澳门作为短线旅游的热门胜地，其丰富的美食与娱乐设施一直深受旅客欢迎。近日金光飞航更推出极震撼的快闪优惠，香港往返澳门氹仔的来回船票限量低至HK$28，平均单程只需HK$14，绝对是近期最具吸引力的最强推广！

5 月21日18:00开抢
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金光飞航快闪优惠 上环↔澳门氹仔来回船飞低至$28

金光飞航推出极震撼的快闪船票优惠。
金光飞航推出极震撼的快闪船票优惠。

金光飞航自2007年11月启航以来，迄今已为超过8,250万名乘客提供优质的高速渡轮服务，是往返港澳两地极具口碑的便捷交通选择。其船队拥有11艘现代化设计的双体客船，每艘载客量约为400人。航线极具效率，最高船速达每小时42海里，只需约55至60分钟即可穿梭香港市区与澳门氹仔。此外，宽敞的标准舱配备了免费无线上网服务，让乘客随时保持网络联系，旅客亦可在航程中自费选购各式饮品及特色小食，尽情享受悠闲的海上时光。

金光飞航快闪优惠详情 限量平价船票必抢
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本次快闪优惠提供极具竞争力的价格，并且在周末、夜航及公众假期均不会收取附加费，以下为各项票务及行程的详细资讯：

  • 限量震撼价：香港上环往返澳门氹仔来回船票低至 HK$28（原价 HK$484）。（注：每张订单限购1位）

  • 超值来回优惠：另设来回船票 HK$246 优惠，平均单程仅需 HK$123，同样适用于端午假期及暑期出行。

  • 优惠预订期：2026年5月21日 18:00 至 5月27日 23:59

  • 出发及使用日期：2026年5月29日 至 7月31日

  • 乘船地点

    • 香港上环：香港港澳码头（上环干诺道中200号信德中心三楼）

    • 澳门氹仔客运码头

  • 航行时间：单程约 55 分钟
    （实际船期请参阅金光飞航官方网站公告）

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