铜锣湾罗素街「阿拉丁咖喱屋」光荣结业！开业26年「感谢每位曾踏上富兴大厦二楼嘅您」 熟客难舍招牌烤鸡

近年本港不少老字号食肆因时代变迁相继落幕，陪伴港人超过20载的铜锣湾印巴餐厅「阿拉丁咖喱屋」（Aladin Mess）亦悄悄地于4月30日光荣结业，并于社交平台发布结业通知表达不舍。消息一出随即引起广泛关注，大批熟客纷纷留言表达惋惜之情，即睇内文详情。

铜锣湾26年历史阿拉丁咖喱屋结业！罗素街老字号印巴食店

屹立铜锣湾罗素街26年的阿拉丁咖喱屋，5月1日在facebook专页发布「光荣结业通知」，交代餐厅结业的消息。公告表示，餐厅自2000年开业以来，已伴随大家走过超过20年的春夏秋冬，「同大家走过疫情，沙士，社运，以前时代广场嘅倒数，每年嘅渣马」。然而，「由于经营环境变迁」，他们怀著万分不舍的心情宣布正式光荣结业。

团队续指，餐厅多年来见证了「无数食客从学生变成了家长，也见证了铜锣湾嘅变迁」，并特别多谢顾客的厚爱，让这间小小的二楼雅座成为了许多人心中的「秘密食堂」，最后更「感谢每一位曾踏上富兴大厦二楼嘅您」，并感慨说道，「江湖路远，有缘再会」。

招牌烤鸡/mango lassi 受港人游客欢迎

阿拉丁咖喱屋开业26年，虽然隐身于铜锣湾罗素街富兴大厦二楼，但却非常受港人及游客欢迎。店家是一间获香港回教信托基金总会清真认证的知名食肆，凭借正宗且层次丰富的南亚佳肴，加上隐密但亲民的楼上铺特色，长年座无虚席。其招牌菜式就有带浓郁烟熏香气的烤鸡、即叫即制的印度烤饼、印式咖喱角及芒果乳酪mango lassi等，多年来深受食客推崇，更是附近不少打工仔的饭堂。

店家结业的消息一出，让不少食客感到惋惜，并在社交平台上引起回响。网民热烈讨论昔日帮衬店家的回忆，有熟客感叹「由中学食到大学，再出来工作咗好耐都有食过」；亦有不少人留言表示惊讶，询问「点解咁突然」、「omg想喊，我以前日日都嚟食lunch」、「仲点揾到咁好食嘅餐厅」。另外，亦有网民冀望餐厅能够「换个地方东山再起」，希望他日能在其他地方再次品尝到这份充满回忆的滋味。

资料来源︰Aladin mess