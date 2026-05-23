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茶记即食面变难食真相？食客呻大光面替代品面质差 网民提1原因平反：其实可以好好食

饮食
更新时间：11:00 2026-05-23 HKT
发布时间：11:00 2026-05-23 HKT

茶餐厅即食面是不少港人吃早餐或下午茶的「Comfort Food」。自从金源食品出产的「特级大光面」停产后，本地部分食店需要转用其他品牌维持日常供应。不过，最近有食客在社交平台大叹即食面质素大不如前，形容面质「好霉（梅）」，甚至要「焗住加钱转（出前）一丁」。对此，有网民解构面质差的原因，认为主要关键并非在于即食面本身，而是出于1原因导致，更慨叹「明明可以好好食」。

茶记即食面变难食真相？食客呻大光面替代品面质差：焗住要加钱转一丁

有食客在社交平台发文，感叹现时茶餐厅的即食面质素每况愈下。楼主指出，自从出产「顶好大光面」的金源食品有限公司宣布结业后，许多餐厅不再供应传统「大光面」，改用同为本地品牌、于内地设厂的东和食品推出的「东和招牌面」。然而，事主形容「东和面」的面质「唔好食，好梅（霉）」，甚至为此「焗住要加钱转（出前）一丁」，随即引起不少网民讨论。

延伸阅读：大光面「死因」引热议！？网民归咎遭内地制平替东和光面「顶死」！茶记曝内幕：唔关价钱事

网民解构「变难食」真相：东和面一样可以好食

帖文引起热议，有网民为「东和面」平反，直言其是「仿丁面」，质素不差，甚至有人认为「东和面明明可以好好食……大光未收皮已经觉得东和好食过大光好多」、「好食过港版（一丁）」。

至于会出现「霉」的口感，主要是因为茶餐厅为应付繁忙时段的出餐速度，往往会将面饼用热水「渌熟4成」或「先浸淋」，待至出餐前再以热水「勺几嘢就上碗」，导致面质变得淋身，坦言「好似条命咁呀，整定（㗎）」、「真系睇煮𠮶个手势」、「系啲厨师处理手法唔同啫」。

此外，网民提到为何「加钱转（出前）一丁」会觉得比较好吃的原因，指出因为转（出前）一丁通常需要加钱，点餐人数相对较少，因此厨房会「有单先会逐个逐个煮」，不会如一般即食面预先大量制作，因此面质能保持爽口，因此如果肯花时间及心机烹调，「东和面一样可以好食」。

来源：香港茶餐厅及美食关注组@Facebook

文：LW

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