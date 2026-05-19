Mr. Steak自助餐买一送一！$205起任食生蚝/蟹脚/龙虾/煎鸭肝 父亲节六人同行一人免费

铜锣湾大热人气自助餐 Mr. Steak a la minute 再做优惠！是次快闪自助餐优惠低至买一送一，人均只需 HK$205 起，即可无限任食鲜甜雪花蟹脚、即开生蚝及美国烧牛肉，绝对是本月性价比最高的餐饮盛事！

铜锣湾Mr.Steak自助餐优惠 买一送一叹丰富海鲜与烧牛肉

喜爱海鲜的食客绝对不能错过这次的自助午餐优惠。用餐区设有多个即煮美食站，厨师团队为食客源源不绝供应即制佳肴。不仅有肉质鲜甜的雪花蟹脚与爽口翡翠螺，还有多款新鲜刺身。肉类方面，必试外焦内嫩的美国烧牛肉。若于周末及公众假期惠顾，餐厅更会加码供应即开生蚝、即叫即烧的美国极黑牛铁板烧，以及顶级 Haagen Dazs 雪糕，为味蕾带来无与伦比的享受。

晚市和牛与生蚝盛宴 尽享极致奢华

追求更高层次美食体验的食客，晚市自助餐绝对是首选。除了午市的丰富菜式外，晚市更加入琳瑯满目的环球美馔，例如香气四溢的煎鸭肝；重磅日本和牛系列，包括铁板和牛、日本和牛烧牛肉及火炙和牛寿司，入口即化，肉汁丰富。搭配冰镇新鲜生蚝与鲜甜龙虾，让每一口都充满极致奢华的海洋与陆地风味。

父亲节专属同行优惠 尊享多重折扣

适逢父亲节即将到来，餐厅特别推出「六人同行一位父亲免费」的自助午餐专属优惠，让一家大小能以实惠价格尽情庆祝。此外，顾客于预订时若使用指定付款方式，还能享受额外折扣。例如大新银行信用卡用户输入指定优惠码满额即可再减，而 PayMe 用户亦有专属减价码，折上折优惠让这趟美食之旅更加超值。