旺角朗豪坊Chiikawa拉面店风光不再!? 昔日一位难求今满场「吉位」 粉丝：心都噏埋

近年IP经济大热，在本地餐饮业的应用也日益广泛，然而这些动漫角色热潮过后，往往面临客流量的严峻考验。今日(18日)就有Chiikawa粉丝分享，于晚市时段前往旺角朗豪坊的「吉伊卡哇拉面」(Chiikawa拉面店)用膳时，发现晚市竟出现近半间餐厅呈现「吉位」的情况。事主对此冷清情景感到十分心酸，事件亦引起网民广泛关注与讨论主题餐厅的发展。

旺角朗豪坊Chiikawa拉面店人气不再 晚市「吉场」惹粉丝心酸

有粉丝在社交平台群组「Chiikawa HK Fans Club」上，以「你～还记得佢吗？」为题，分享「吉伊卡哇拉面」的冷情状况。事主表示，当日提早下班后，原先前往MOKO新世纪广场的Chiikawa 限定店感受气氛，及后临近晚上八时转至朗豪坊寻找晚餐。当事主走到「吉伊卡哇拉面」店外观察时，发现晚市黄金时段却有近半座位空置，事主形容当刻看见「心都噏埋」。

事主坦言，以过百元的价格，坊间有更多质素更好的拉面选择，但因为「唔忍心见佢咁冷清」，最终决定再次入内光顾并购买周边商品。总结他对该店的看法，事主指出虽然餐厅菜单单一且选择少，但认为「再帮衬也许是爱吧」，并在文末询问其他家长粉丝会否选择再次光顾。

网民拆解热度减退原因: 食物质素为主因

帖文一出，随即引起网民热烈讨论。不少网民认为定价并非主因，关键在于食物质素未能留住食客。有网民直言：「百几蚊一碗唔系问题，但食过真系唔好食」，并笑言最大收获反而是觉得周边商品的拉面碗「几好用」。也有人指出主题热潮已经减退，认为「主要热潮过左，就要拼食物质素了」。同时，亦有意见将冷清情况归咎于大环境因素，指出「香港依家甘的市道，贵的都难揾人去」。

过$100碗拉面 开业初期仍一位难求

翻查资料，「吉伊卡哇拉面」朗豪坊分店为全球最大及首间海外分店，于去年8月开业。该店主打还原动画细节的打卡拉面，定价由港币115元至150元不等。开业初期大受欢迎，曾实施严格预约制且一位难求，与现时的冷清环境形成强烈对比。

资料、图片来源: Chiikawa HK Fans Club

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