唐记包点新出$8芫茜煎饼！皮脆馅多性价比高 获关注组成员力推：每一口都有芫茜味

唐记包点近年推出的新品不时掀起话题，近日店方宣布推出全新小食「芫茜煎饼」，每件只售$8，性价比极高！唐记推出「芫茜煎饼」后随即吸引食客尝鲜，更获社交平台「芫茜关注组」成员推介，大赞「每一口都有芫茜味」，相信必定成为「芫茜控」近期的朝圣目标，即看下文了解详情！

唐记新出$8芫茜煎饼！金黄外皮+芫茜 食客力推：每一口都有芫茜味

唐记包点最近推出全新小食「芫茜煎饼」，消息一出随即吸引大批「芫茜控」尝鲜！有网民在社交平台「香港芫荽党」群组发文，称到店时刚好遇上新鲜出炉的时间，直击芫茜煎饼甫推出即被抢购一空，「一出炉就即刻买（卖）晒」，大赞「真系好好食，每一口都有芫茜味」。据帖文所见，唐记的芫茜煎饼外皮偏薄，而且煎至金黄香脆，卖相不错。至于价钱方面，唐记芫茜煎饼每件售$8，每份则售$24/4件。

提提大家，据网民分享「芫茜煎饼」只限有出售煎炸小食的分店供应，「要有炸嘢嘅地铺先有得卖」，港铁站分店亦未有供应，想试的话就要多加留意了！

Z网民赞性价比高：可以一试！

对于唐记推出新品「芫茜煎饼」，有网民坦言其价钱便宜，且味道不错，性价比高，「真系唔错。希望可变为恒常食品」、「寻日试咗，都ok茜，可以一试」。有网民试食后指出，虽然其芫茜份量不算多，但认为「反而个味出啲」，更将其与知名小食店「日升小食」作比较，认为唐记的出品口感更胜一筹：「我钟意佢多过日升，日升好实，食唔到芫荽嘅香味」；也有人认为日升小食出品的芫茜分量较多，而且馅料味道较浓，适合「重口味」人士，各有支持者。

来源：香港芫荽党@Facebook

文：LW