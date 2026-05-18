内地品牌攻港遇冷！柠季、fufuland陷结业潮 2年内孖住连开10店 现执剩1间

近年内地餐饮品牌积极进军香港市场，惟部分品牌扩张后疑似出现「水土不服」的情况。曾掀起鸭屎香柠檬茶热潮的内地品牌「柠季」及其姊妹品牌生乳舒芙蕾专门店「fufuland」，近期传出多间分店相继结业，部分门市营业短短数月便告结业，品牌扩张步伐急速降温。

以「10店同开」强势攻港 2大内地餐饮品牌柠季、fufuland陷结业潮

主打手打柠檬茶饮的「柠季」及梳乎厘班戟店「fufuland」于2024年同步进驻香港，其中「柠季」更以「10店同开」的强势姿态攻港。两大品牌的全盛时期，分店曾遍布港九新界多个热门商场，包括旺角朗豪坊、屯门市广场、元朗YOHO MIX、九龙湾Megabox、大围围方及铜锣湾利舞台等。

柠季、fufuland 多间分店唔够半年命

然而，两大品牌在香港的营运情况近期急转直下，多间分店出现结业情况。据悉，位于旺角豉油街的「柠季」分店于2024年5月才以12万元月租租入，惟不足半年便已退租；而位于沙田新城市广场的「柠季」及「fufuland」分店更为短命，开业仅3个月即告结业。现时，「柠季」仅余元朗一间分店仍在营运，而「fufuland」亦只剩下大围一间分店。

曾爆食安问题 雪糕含菌量超标需停售

除了面对结业潮及租金压力外，品牌的食品安全亦曾引起关注。「fufuland」九龙湾Megabox店过去曾被食物环境衞生署食物安全中心验出，其牛奶味雪糕的大肠菌群和总含菌量超标，分别超出法例上限690倍及24倍，该店当时一度需要停售和弃置相关食品。