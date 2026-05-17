西营盘50年正街街市6.1结业！将与邻近街市合并 预计改为1用途 街坊：𠮶边竞争大好多

香港不少旧式街市随着时代变迁，也面临整合或重建的命运。屹立西营盘50年的正街街市，将于今年6月1日正式圆满谢幕。街市商户将获安排迁往邻近的西营盘街市，而原址则另会有新用途。半世纪街市即将退场的消息一出，引起了区内居民及网民的广泛关注和讨论。

50年正街街市预告「圆满谢幕」！将与西营盘街市合并

有网民近日于社交平台上张贴一则「结业通知」，以「请移『肉』步」为题，宣告西营盘正街街市的时代终结。根据结业公告所显示，「正街街市将完成历史使命，于2026年6月1日起正式关闭」，并邀街坊转改去西营盘街市买餸。

帖文一出，引来不少街坊及网民留言，除了表达不舍，亦关心街市的未来安排。对于连接山上市民的重要通道，有网民关心问道：「咁条电梯点处置？」，亦有人回应指：「街市里面三条扶手梯会继续可以用㗎，䢂都可以㗎，暂时天桥都唔会拆」。

网民︰𠮶边竞争大好多 原址改建医疗设施

至于商户的去向，据悉街市内的两间餐厅，将会搬迁至坚尼地城士美菲路熟食中心。而干货、湿货、水果或其他服务行业，则会搬至仅一街之隔的西营盘街市。不过有网民认为新址「竞争大好多」，不像从前「独市经营」。

正街街市的结束，亦标志着一个时代的终结。根据中西区食物环境衞生署的文件显示，两层楼高的正街街市是自1976年启用，面积约为1500平方米，主要售卖干、湿货及服务行业摊档为主。而西营盘街市则主要售卖鱼、肉及蔬菜，经考虑两个街市的空置率及多项相关因素后，决定将两个街市合并。至于正街街市现址的未来用途，预计将交予医务衞生局用于设立及医疗衞生相关设施。

资料来源︰区议会、西环变幻时

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