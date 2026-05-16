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全新虾汤专门店「虾三少」登陆上环！半价叹八小时熬制激浓虾汤 必试芝士虎虾伊面

饮食
更新时间：11:00 2026-05-16 HKT
发布时间：11:00 2026-05-16 HKT

近期在上环开设的「虾三少」，是一家以浓郁虾汤为主打的专门店，凭借「认真做好每一碗虾汤」的职人精神，迅速成为城中热话。店家推出的晚市二人套餐限时半价优惠，只需$298即可一次过品尝多款招牌菜式，性价比极高！

「虾三少」八小时熬制虾汤灵魂 浓醇鲜甜极致展现

「虾三少」的灵魂在于其每日新鲜熬制的招牌虾汤。团队严选北极甜虾壳、越南虎虾头和香港生晒虾米，结合三种虾的不同风味层次，以近八小时慢火精心熬制，再配合自家精炼四小时的虾油，将虾的鲜甜、脂香与海味精华浓缩于一碗汤底之中。其出品的「浓厚虾汤」汤感顺滑，泡沫细致，入口浓而不腻，完美体现了日式拉面的细腻与港式风味的浓鲜。

招牌虎虾汤面与玩味小食 港式虾馔新创意

除了汤底，「虾三少」的菜单亦处处展现创意。招牌「14头虎虾汤面」选用肉质爽弹的马来西亚花虎虾，外层炸得金黄酥脆，内里锁紧肉汁，配上滑豆腐和五彩昆布，每一口都是满足。晚市更会变身为港式居酒屋，推出一系列玩味虾料理，例如「香芒脆虾迷你菠萝包」，将自家制虾饼夹入微甜的港式菠萝包，配搭芒果乳酪酱，甜咸交织，口感丰富；另一人气之选「芝士痴住虎虾伊面」，则将法式芝士汁与招牌虾汤巧妙融合，上桌时让客人亲手淋上热融芝士，仪式感与美味兼备。

「虾三少」新张限定优惠

为庆祝新店开幕，「虾三少」现正推出多项精彩优惠：

  • 晚市二人套餐50% OFF

    • 优惠内容： 订座「晚市二人套餐」即享半价优惠，折后价 $298（原价 $598，已包加一服务费）。套餐包括前菜、汤品、小食、三式海鲜、主食及饮品。

    • 推广日期： 由即日起至2026年5月31日

  • Instagram 互动有赏

    • 玩法一： 凡堂食消费并追踪「虾三少」官方 Instagram「prawnbrothstudio」，即可免费玩游戏一次，赢取优惠券或精美礼品。

    • 玩法二： 于 Instagram 留言「我钟意食虾」，即送价值$42的「爆谷虾」半份。

  • 地址： 上环新街市街38号地舖

  • 营业时间： 11:30 - 22:00

  • 联络电话： 9486 9883

所有优惠受条款及细则约束，如有任何争议，「虾三少」将保留最终决定权。

 

同场加映：麦当劳限时$46四道菜套餐！12件麦乐鸡/将军汉堡/板烧鸡腿饱 加配麻糬批或新地

 

 

 

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