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麦当劳限时$46四道菜套餐！12件麦乐鸡/将军汉堡/板烧鸡腿饱 加配麻糬批或新地

饮食
更新时间：18:21 2026-05-15 HKT
发布时间：18:21 2026-05-15 HKT

深受港人喜爱的连锁快餐店麦当劳McDonald's，其手机App每周的优惠都会让食客非常期待。由5月18日起，麦当劳App推出限时「$46四道菜套餐」优惠，顾客可自由搭配心水主菜与小食，如12件麦乐鸡、将军汉堡等，再加抹茶麻糬三角批或麻糬芝麻新地，享受一顿丰富又划算的大餐。

麦当劳App一连7日$46四道菜套餐！叹齐麦乐鸡/将军汉堡/麻糬批/新地

连锁快餐店麦当劳由5月18日至5月24日期间，限时7日供应四道菜套餐，只需$46。这个优惠让顾客可从三款人气主菜中任选其一，包括麦乐鸡（6+6件）套餐，合共12件外脆内嫩的麦乐鸡，粉丝不容错过。另外两款选择则是近期大热的将军汉堡，以及惹味香辣的板烧鸡腿饱，各具特色。

自选三款主菜 配搭特色小食

套餐更可配搭一款指定小食，可选4件麦乐鸡或两款期间限定的甜点，即抹茶麻糬三角批或麻糬芝麻新地。前者将甘醇的抹茶与软糯的麻糬完美结合，口感丰富；后者则在香滑的新地上加入烟韧的麻糬及香浓芝麻酱，带来全新的味觉享受。

如果想套餐更丰盛，食客可额外支付$9.5，将套餐升级做「大大啖组合」，包括将薯条换成大薯条，并配上特色调味粉，如日式烤鸡味、大阪烧风味、和风紫菜或美式BBQ蜜糖。饮品则升级为柚子椰果梳打，冰凉气泡搭配酸甜柚子香气，最适合在炎炎夏日消暑解渴。

周末限定优惠 麦乐鸡/麦炸鸡分享桶

除四道菜套餐外，麦当劳App亦准备了多款周末限定优惠。由5月15日至17日期间，顾客可以$48的激价享用18件麦乐鸡，或是以$68选购6件麦炸鸡分享桶。此外，同样期间限定的16件日式甜咖喱鸡翼分享桶，也只需$78，外脆内嫩的鸡翼配上甜中带微辣的日式咖喱酱，绝对是派对聚餐的最佳选择。

麦当劳四道菜套餐优惠详情︰

  • 优惠期：5月18日至5月24日
  • 供应时间：11am-12mn
  • 地点︰全线分店（海洋公园、沙田马场、跑马地马场、山顶广场及香港国际机场分店除外）>>按此<<
  • 条款：
    • 优惠需透过麦当劳手机应用程式App使用
    • 食品供应视乎个别餐厅供应量而异，数量有限，售完即止。
    • 优惠不可与其他折扣、推广或优惠同时使用。

资料来源︰McDonald's

延伸阅读︰大快活激抵价$68二人餐！叹原只新奥尔良烤鸡+三重芝士焗肉酱长通粉

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