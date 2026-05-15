大快活激抵价$68二人餐！叹原只新奥尔良烤鸡+三重芝士焗肉酱长通粉

在繁忙的都市生活中，想寻找快捷、美味又实惠的餐饮选择，往往成为一大挑战。大快活就以其超高CP值的各款美食，一直深受学生、上班族及家庭的喜爱。最近餐厅再度推出惊喜优惠，以震撼价$68带来份量十足的「新奥尔良口味原只烤春鸡二人餐」，让您与挚爱或好友轻松分享滋味满载的一餐。

大快活惹味烤鸡配香浓肉酱焗通粉 $68双人满足

大快活以震撼价$68带来份量十足的「新奥尔良口味原只烤春鸡二人餐」。

这次套餐的主角无疑是外皮金黄、肉质嫩滑的「新奥尔良口味原只烤春鸡」。春鸡以特制的新奥尔良腌料腌制入味，带有独特的香料风味和微辣口感，烤焗后香气四溢，轻轻一撕便骨肉分离，啖啖肉汁丰富，令人回味无穷。套餐贴心地将原只烤鸡分为两半，让两人分享时更为方便，无需争执。

除了主角烤鸡外，套餐还包含两客邪恶又美味的「迷你三重芝士焗肉酱长通粉」。长通粉吸收了经典番茄肉酱的精华，面层铺满三重芝士，经过高温焗制后，芝士融化成一片金黄色的诱人拉丝，口感香浓，层次丰富。再配上两杯清凉饮品，完美平衡了烤鸡和焗通粉的浓郁滋味，带来一顿饱足又满足的盛宴。

大快活优惠详情