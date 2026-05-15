土瓜湾港式快餐店Threads爆红！太子女「助攻」3日卖过百碟干炒牛河 老板：手都软！

传统茶餐厅作为本地重要的饮食文化象征，随著时代变迁，仍然坚持保留怀旧装潢的港式茶餐厅可谓「买少见少」。近日，位于土瓜湾、开业超过30年的「波士顿快餐店」意外爆红，全因有YouTuber拍片介绍，加上餐厅太子女于社交平台发文「助攻」，3日内卖出过百碟干炒牛河，更称爸爸表示炒到「手都软」，笑言「同佢讲完佢先知我又『搅搅震』」，引起大批网民及街坊关注与支持，即睇详情！

土瓜湾港式快餐店Threads爆红！开业逾35年 怀旧装潢溢老香港情怀

「波士顿快餐店」位于土瓜湾一幢大厦的地库，现任老板陈先生接手开业至今逾35年，餐厅内部仍然保留传统港式快餐店的装潢，如浅色地砖、橙色胶凳及水吧位等，没有刻意翻新，散发著浓厚的旧香港情怀。

日前，「波士顿快餐店」被一位拥有超过10万观众的的士司机YouTuber拍片介绍，并在社交平台Threads分享影片，随即引起不少网民关注。随后，负责营运餐厅社交媒体的东主女儿亦在Threads发文，坦言「无谂过我哋间快餐店都会有俾人post上threads嘅一日」，称餐厅是由身为赛车手的爸爸于退役后开设，「一直以嚟都系普普通通咁卖下普通嘢食」，惟亦是靠这间餐厅「养活咗全家」，大赞爸爸「真系好犀利」。

太子女「助攻」3日卖过百碟干炒牛河 老板：手都软！

作为女儿，她希望餐厅能被更多人看见，但同一时间明白餐厅的食物和装潢并非「特别到非来不可」，很难吸引人专程到访「食环境」。但当看到网民的留言时，得知有不少人「真心欣赏呢度」，直言「心入面真系好感动！」。她透露爸爸今年已届70岁，将会是快餐店的「第一代传人，亦会系唯一一代」，一旦爸爸决定退休，快餐店亦会「跟随佢一齐走进历史」。

帖文意外收获逾10万次浏览，东主女儿日前再分享与爸爸的对话，称爸爸本来对帖文毫不知情，只称「今天很多人吃干炒牛河」、「手都软」，笑言他事后才得知女儿在社交平台上「搅搅震」，更表示连续3日「炒咗成百碟干炒牛河」，感谢专程前来光顾的食客，也欢迎大家空闲时来吃下午茶，感受「另类嘅香港感觉同人情味」。

网民大赞「装修劲有feel」！街坊怀念：见到你哋仲开紧门真系开心

帖文引起大批网民热烈回响，成功唤起不少街坊和食客的集体回忆。有网民忆述童年时「间唔中都会喺巴士站『瓹』落嚟波士顿买菠萝炒饭」，看到店舖保留原有装修感到开心；也有迁出该区多年的旧街坊表示：「搬走咗都10年了，见到你哋仲开紧门真系开心」。餐厅曾为不少歌手MV的取景地，如Edan吕爵安的《油麻地莎士比亚》，餐厅的怀旧气氛同样网友大赞：「呢种装修劲有feel」。

至于老板连日辛劳炒出过百碟干炒牛河，有网民表示出品卖相甚佳，「隔住个mon都feel到𠮶种镬气」，有人则幽默地留言关心：「Uncle如果你炒到劳损一定要揾你个女算账」！

波士顿快餐店

地址：红磡漆咸道北436-450号富运大厦地库

电话：2333 1672

营业时间：星期一至日07:00 - 15:30

来源：波士顿快餐店@Instagram、cchristychan@Threads

文：LW