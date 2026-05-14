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铜锣湾中菜厅点心放题买1送1优惠！米芝莲推介店 $144/位任食虾饺/烧卖/口水鸡 每位加送乳鸽/炖汤

饮食
更新时间：18:30 2026-05-14 HKT
发布时间：18:30 2026-05-14 HKT

铜锣湾智选假日酒店内的中菜厅豫园，以其正宗的上海风味及连续三年荣获米芝莲推介的实力，一直深受食客追捧。餐厅最近推出限时120分钟的点心放题买一送一优惠，折后人均只需$144，即可无限任食超过30款精致点心，周末及假日更不另加价，为食客提供一个极具性价比的摘星美食体验。

5月15日3pm开抢
【铜锣湾豫园120分钟任食点心放题】逾30款点心｜每位送合时炖汤、乳鸽半只
>>按此预订<<

铜锣湾3年米芝莲推介中菜厅豫园买一送一优惠！$144/位叹逾30款点心

豫园取名自上海著名的古典庭园，餐厅营造出充满江南古韵的用餐环境，主打浓油赤酱、咸甜适中的正宗上海老味道，更连续3年荣获米芝莲推介。这次120分钟点心放题优惠，食客可品尝到多款招牌手工点心，涵盖蒸、炸、煎、焗美点，例如经典必食的豉汁蒸凤爪、古法马拉糕、蟹子烧卖皇、山竹牛肉球等及岭南鲜虾饺等。

此外，任食餐单还有多款地道上海及四川美馔，以及粉面饭等，包括川式口水鸡、川式回锅肉、北菇滑鸡饭、星洲炒米及合时糖水等，每款都由师傅精心制作，保证能满足不同食客的味蕾。除放题外，每位食客还可额外获赠滋润的合时炖汤一客及皮脆肉嫩的乳鸽半只，让盛宴更添圆满。

【豫园 120 分钟任食点心放题｜买一送一】｜10:00 / 12:00 / 14:00入座｜逾30款点心｜每位送合时炖汤、乳鸽半只

  • 优惠价︰$288/2 位，人均$144/位（原价$288/位）
  • 使用时段：10:00-12:00、12:00-14:00、14:00-16:00，最后落单时间为用餐时段结束前15分钟
  • 备注︰现场另收茶芥、原价加一服务费
  • >>按此预订<<

【豫园120分钟任食点心放题｜低至58折】10:00 / 12:00 / 14:00 入座｜逾30款点心｜每位送合时炖汤、乳鸽半只

  • 优惠价︰「10:00-12:00」及「14:00-16:00」$168/位；「12:00-14:00」$198/位（原价 $288/位）
  • 使用时段：10:00-12:00、12:00-14:00、14:00-16:00，最后落单时间为用餐时段结束前15分钟
  • 备注︰现场另收茶芥、原价加一服务费
  • >>按此预订<<

豫园任食点心放题详情

  • 优惠预订期：2026年5月15日3pm至5月21日11:59pm
  • 用餐日期：2026年5月16日至2026年6月30日
  • 地址：铜锣湾霎东街 33 号智选假日酒店 2 楼 A 号舖
  • >>按此预订<<

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