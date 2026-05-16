放题店结业潮2026｜任食任饮都搞唔掂！7个月连执7间 烧肉/鸡煲/海鲜火锅 旺角兆万成重灾区

近年本港饮食业经营环境严峻，租金高昂加上港人消费模式转变，除了连锁酒楼外，主打任食任饮的放题餐厅也迎来结业潮。在过去短短7个月内，至少有7间人气放题餐厅相继结业，当中旺角兆万中心更成为重灾区，有两间知名食店离场，令不少熟客及网民惋惜。

2026年放题店结业潮｜7个月连环执7间 旺角兆万中心成重灾区

多间曾备受追捧的任饮任食餐厅，包括日式放题、烧肉、鸡煲及海鲜火锅等，自去年尾起纷纷在社交平台宣布结业。打响头炮是于长沙湾开业逾10年的红火鸡煲，其后就有于旺角人气食厦的网红食店极上帝王水产放题及红火鲜料火锅相继离场。而日本过江龙宫崎肉本舖亦难逃一劫，于短短一年内两度结业，正式撤出香港。

1. 千之味九龙湾店租约期满 网民叹「Lunch少咗个地方选择」

2026年放题店结业潮｜千之味九龙湾店租约期满 网民叹「Lunch少咗个地方选择」

人气寿司店「千之味刺身寿司专门店」近日于社交平台宣布，经营逾4年的九龙湾分店「千之味．初」已于5月31日因租约期满结业。店方形容该店为品牌的「专属试验场」，因许多新优惠及经营模式皆在这间分店试行，例如210分钟放题及「拉面x居酒屋」等。消息传出后，许多熟客及网民均留言表示不舍，慨叹「Lunch少咗个地方选择啦」，同时亦有网民推测该舖位是否「真系咁难做」，对结业原因议论纷纷。

2. 和牛烧肉一郎全线结业 「烧肉新干线」成绝响

放题店结业潮2026｜和牛烧肉一郎全线结业 「烧肉新干线」成绝响

曾以「烧肉新干线」智能送餐为卖点的和牛烧肉一郎，其最后一间位于荃湾的分店已于4月30日结业，代表该品牌已全线撤出香港。餐厅于2021年开业时，凭「全港首创」的创新送餐方式一度成为热话，高峰期更有4间间分店。虽然有不少熟客表示惋惜，但亦有网民指餐厅近年质素大不如前，认为结业是「预料之中」。

3. 日本过江龙宫崎肉本舖 不足一年两度结业

2026年放题店结业潮｜日本过江龙宫崎肉本舖 不足一年两度结业（图为铜锣湾店）

主打自家牧场A5和牛的日本过江龙「宫崎肉本舖」，其香港店于5月1日再次宣布结业，结束在天后不足一年的营运。该店于2022年首度登陆铜锣湾，以原只买入一头牛作招徕，惟2025年初结业后，同年6月迁至天后重开。对于在短时间内两度结业，餐厅在社交平台感谢顾客支持，但消息令不少忠实食客感愕然。许多网民留言大叹可惜，表示「依家啲人唔肯比高价食好嘢」，并慨叹不知何处才能再品尝到如此优质的和牛。

4. 兆万红火放题锅不敌洪流 老板化身网红难救市

2026年放题店结业潮｜兆万红火放题不敌洪流 老板化身网红难救市

位于旺角知名食厦兆万中心、主打鸡煲的红火鲜料火锅专门店已于5月3日结业。为应对港人北上消费及生意下滑的冲击，该店老板辉哥曾亲自化身网红，活跃于小红书拍片宣传，惟最终仍难敌洪流。辉哥在结业影片中苦叹香港经济环境差，更指「谂到头发都冇晒」。有食客对店家结业感可惜，但亦有网民认为餐厅经营模式是主因，直指「每一间一做到放题，迟早完」，加上本港租金昂贵，均是导致其结业的关键。

同场加映︰旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒

5. 流水虾烧烤场「虾虾烧」 结束5年半经营

2026年放题店结业潮｜流水虾烧烤场「虾虾烧」 结束5年半经营

曾是流水虾放题先驱之一的烧烤餐厅「虾虾烧」，将于5月17日光荣结业，结束5年半的经营。负责人表示近年人流稀少，加上坚持选用优质食材以致成本高昂，长期面对巨大经营压力，即使近期推出5小时任食优惠亦难挽颓势，最终无奈结业。结业消息引来大批熟客留言，深感可惜，并大赞餐厅食物质素，「同类舖中做得最好系你哋」，慨叹不知何处能再尝到同等美味。

同场加映︰流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......

6. 兆万网红店「帝王水产」 老板叹亏损史无前例

2026年放题店结业潮｜兆万网红店「帝王水产」 老板叹亏损史无前例

网红食店「极上帝王水产放题」，于3月31日率先退场旺角兆万中心。老板在员工群组中坦言，餐厅上年度录得「史无前例的亏损」，加上市道不景及租约期满等多重打击，只能无奈离场。该店曾凭店员小龙哥拍摄搞笑宣传片在网上爆红，成功起死回生。对于结业，网民则反应两极，有人认为餐厅曾涉食物中毒事件，能维持至今已是奇迹，但亦有不少粉丝对小龙哥的努力感到惋惜，特意在结业前光顾以示支持。

同场加映︰旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...

7. 长沙湾红火鸡煲挨唔住 老板娘拍片哭诉「月蚀30万」

放题店结业潮2026｜长沙湾红火鸡煲挨唔住 老板娘拍片哭诉「月蚀30万」

在长沙湾经营逾10年的红火鸡煲，于去年10月尾结业。老板娘妹姐于结业前连日拍片哭诉，指面对经济不景、港人北上消费及高昂租金的多重夹击，餐厅近半年每月亏蚀近30万，实在无法支撑。不过，有网民对其频繁拍片感怀疑，质疑是「假执笠」，并指店家将转战尖沙咀。对此，妹姐亲自回应，证实长沙湾店因亏损严重确实结业，之后会与友人合资在尖沙咀开新自助火锅店，但不再是「红火」品牌，亦不会再卖鸡煲。

同场加映︰长沙湾人气鸡煲10.31结业！老板妹姐连日拍片惨呻︰每月30万蚀足半年 网民指「假执笠」当事人亲回应…