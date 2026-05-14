中环珍姐搬舖后人气不减！午市高峰排近百人 重推$20起怀旧早餐 官方提2时段避人潮

中环人气火锅店「珍姐海鲜火锅饭店」以手切骟牯牛及独特用餐气氛驰名，早前告别位于和安里的旧舖，进驻中环高级商厦，吸引大批忠实食客追随。搬迁后，「珍姐」人气依然火爆，除了首度推出低至$25的抵食早餐，午市高峰期一度出现近百人排队的盛况，有食客更于社交平台发文，无奈表示：「要几点去珍姐先唔驶排？」餐厅官方对此亦有回应，提醒食客可于指定时段前往避免长时间排队。

中环珍姐搬舖人气不减！午市高峰近百人排队开餐 重推「珍姐餐室」怀旧早餐$20起

中环名店「珍姐海鲜火锅」向来是区内上班族的热门饭堂，午市主打海南鸡饭、咖喱羊排饭等碟头饭；晚市则为港式火锅店，除了用料讲究，供应新鲜手切骟牯牛肉、生猛海鲜，店内的用餐气氛同样备受食客欢迎。早前，「珍姐」因租约及舖位结构问题告别和安里旧舖，并于3月31日正式结业。随后宣布进驻同区高级商厦太子大厦地下，人气依然火爆，午市仍然吸引大批打工仔排队。《星岛头条》记者于今日（5月14日）中午11时45分左右到达，发现店外已有超过60人排队，大部分是附近的上班一族，排队人龙沿遮打道不断延伸，情况相当墟冚！

与此同时，餐厅宣布推出「珍姐海鲜火锅」前身「珍姐餐室」的怀旧早餐，供应4款选择，并以开业时价格供应，包括$20忌廉汤火腿通粉、$25番茄牛肉通粉、$25煎双蛋多士及$35封门柳鲜牛滑蛋多士，配$12冷热茶啡，由每日早上8时开始营业，人气同样高企，有网民表示上午8时30分被告知炒蛋售罄，想食就要提早到场！

官方提2时段唔驶排 网民不解：排得来嘅时间都食完

面对超长人龙，有食客在社交平台发文表示：「要几点去珍姐先唔驶排？」对此，有网民表示即使是在旧址「以前响巷仔都要排」，有食客则分享可避开午市高峰时间，「我通常（上午）11:30 or 11:45到就唔驶排」、「（下午）1:30后都系等10-15分钟」。餐厅官方亦有亲自回复，提醒若想避开排队人龙，可选择上午11时30分前或下午1时30分后到访。

对于「珍姐」搬舖后依然大排长龙的现象，网民反应不一。有人对花时间排队表示不解，认为「排得来嘅时间都食完」；有网民则表示，「中环返工大部分2粒钟lunch」，而且不少人认为在办公室局促良久，比起节省时间，「宁愿出去排队食饭嘅都唔少人」。

来源：bigjjseafood@Threads