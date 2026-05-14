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一粥面快闪优惠！$38叹红烧猪手/花胶云吞鸡 半价优惠试全新藜麦菜饭

饮食
更新时间：13:15 2026-05-14 HKT
发布时间：13:15 2026-05-14 HKT

以亲民价格和稳定品质深受大众喜爱的连锁餐厅「一粥面」，向来是许多家庭和上班族的用餐好选择。最近，「一粥面」再度推出限时外卖快闪优惠，以震撼价$38即可品尝到两款原价超过$50的招牌菜式，包括「红烧原只猪手」及「金汤花胶云吞鸡锅」，是物超所值的滋味之选。另外更破天荒推出全新「藜麦菜饭」，将传统风味与健康食材完美结合，是不容错过的美味惊喜！

一粥面外卖快闪优惠 $38红烧猪手/花胶云吞鸡

「一粥面」再度推出限时外卖快闪优惠，以震撼价$38即可品尝到红烧猪手或花胶云吞鸡。
「一粥面」再度推出限时外卖快闪优惠，以震撼价$38即可品尝到红烧猪手或花胶云吞鸡。

对于喜欢浓郁惹味菜式的朋友，「红烧原只猪手」是这次优惠的必抢目标。猪手经过精心烹调，以传统红烧方式焖煮至完全入味，外皮Q弹，充满丰富的胶原蛋白，肉质则软腍嫩滑，用来配饭或面食都一流。这款菜式份量十足，原价$58，现在只需$38，绝对是诚意十足的优惠。

另一款优惠菜式「金汤花胶云吞鸡锅」则是滋补养生的不二之选。汤底以精选材料熬制成浓郁的金黄色，味道鲜甜醇厚。花胶口感爽滑，鸡肉鲜嫩，配上吸收了汤汁精华的云吞，构成一锅暖心又暖胃的佳肴。这款原价$68的鸡锅，在快闪时段同样只需$38，让您轻松在家享用一顿滋润晚餐。

藜麦菜饭健康登场 现场试食大派优惠

全新推出的「藜麦菜饭」，在传统菜饭的基础上，加入了被誉为「超级食物」的藜麦。
全新推出的「藜麦菜饭」，在传统菜饭的基础上，加入了被誉为「超级食物」的藜麦。

菜饭作为上海菜的灵魂主食，在一粥面的餐单中一直稳占高人气席位。这次推出的「藜麦菜饭」，匠心独运地在传统菜饭的基础上，加入了被誉为「超级食物」的藜麦。以上汤蒸煮的饱满珍珠米，配上清甜爽脆的小棠菜，饭香与菜香交织，再加入富含膳食纤维的藜麦，其独特的微脆口感在咀嚼间释放淡淡谷物香气，为传统菜饭注入了前所未有的立体层次，不论是菜饭的忠实粉丝，还是注重健康的新派食客，都必定会爱上这天作之合的滋味。

为隆重其事，一粥面将于5月17日（星期日）假乐富商场举办一场名为「藜菜联婚」的中式婚宴主题活动，庆祝藜麦与菜饭的完美结合。届时现场将充满喜庆气氛，更设有花轿迎亲、AI婚宴照相机等沉浸式体验，邀请全城一同见证这场「盛事」。活动的重头戏当然是美食，现场将准备300份迷你版「藜麦菜饭」配「外婆红烧肉」供宾客免费试食，率先品尝皇牌滋味。此外，现场还会派发500张藜麦菜饭套餐的半价兑换券，让您能以超值价钱再次回味，先到先得，万勿错过！

 

「一粥面」快闪优惠详情

$38外卖优惠

  • 优惠日期： 5月14日至5月16日

  • 优惠时段： 下午4时至6时

  • 优惠内容：

    • 红烧原只猪手，优惠价$38 (原价$58)

    • 金汤花胶云吞鸡锅，优惠价$38 (原价$68)

  • 条款及细则：

    • 优惠只限外卖自取。

    • 优惠不可与其他推广优惠同时使用。

    • 每款产品每人限购2件。

    • 食品图片仅供参考。

「藜菜联婚」中式婚宴活动

  • 日期： 2026年5月17日（星期日）

  • 时间： 中午12时至下午3时

  • 地点： 乐富商场中庭及一粥面乐富广场分店

  • 活动内容： 现场免费试食、派发半价优惠券、主题打卡位

 

同场加映：稻香酒楼晚市限定优惠！乳鸽每只$9.9 惠顾龙虾/东星斑加$19.8有小菜

 

 

 

 

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