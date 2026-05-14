Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人气烘焙店奇招吸客！指定日子跳舞赢免费曲奇 必试368层酥皮挞/开心果挞 附地址详情

饮食
更新时间：14:15 2026-05-14 HKT
发布时间：14:15 2026-05-14 HKT

人气烘焙店Queen Sophie Tarts（酥妃皇后）主打各式酥皮挞、牛角包、法式甜点闪电泡芙等，最近推出奇招吸客，只要客人于指定日子当场跳舞，便能赢得免费曲奇。大人与小朋友都即场献技，营造热闹气氛，开心分享美味烘焙出品，即睇优惠与分店详情！

人气烘焙店奇招吸客！指定日子跳舞赢免费曲奇

跳舞除了表演之外，还可以赢得曲奇？人气烘焙店Queen Sophie Tarts（酥妃皇后）最近推出奇招吸客，客人只要逢周四于店内作任何消费以及即场跳舞，即可免费获得店内特色曲奇。从店舖分享的影片可见，不论大人或小朋友都相当享受跳舞的快乐，店内气氛炽热又热闹，大家一同开心分享美味烘焙出品。

必试368层酥皮挞/开心果挞

与郑敬基合唱《酒杯敲钢琴》一曲走红的女歌手黄宝欣，于2017年创立Queen Sophie Tarts。主打各式烘焙餐点，其招牌368层酥皮挞以传统手工制作工艺，酥皮层次丰富且蛋香浓郁，近年亦有推出大热的开心果挞，味道选择丰富。此外，芝士挞同样受到支持，咬下时拉出丝丝芝士，还有牛角包、法式甜点闪电泡芙等，各种烘焙出品提供精选派对拼盘，让大家与亲友一同分享！

Queen Sophie Tarts分店：

1.九龙城店

  • 地址:九龙城侯王道24号地舖
  • 营业时间:上午10:00至晚上8:00

2.上环店

  • 地址：上环苏杭街24号启丰大厦地库5号舖
  • 营业时间：上午11:00至晚上6:30（平日）、上午11:00至晚上6:00（星期六）

文:RY
资料及图片来源:queensophietarts.official

延伸阅读：莲香楼上环店搬迁重开！外墙金龙凤犹如大阪金龙拉面 震撼造型势成新地标

 

 

最Hit
特朗普访华，北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式。央视截图
03:05
特朗普访华︱2个多小时双边会谈结束 特朗普即赴天坛参观︱不断更新
大国外交
1小时前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
14小时前
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
02:28
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
社会
4小时前
的士落斜直铲行人路撞途人 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击。Facebook群组 车cam L（香港群组）影片截图
01:30
牛头角车祸｜的士落斜失控直铲行人路酿1死4伤 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击
突发
13小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
5小时前
世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
世界杯2026︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
社会
7小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
21小时前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
17小时前
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
新盘速递
8小时前
牛头角的士夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛头角夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
时事热话
4小时前