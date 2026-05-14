人气烘焙店奇招吸客！指定日子跳舞赢免费曲奇 必试368层酥皮挞/开心果挞 附地址详情

人气烘焙店Queen Sophie Tarts（酥妃皇后）主打各式酥皮挞、牛角包、法式甜点闪电泡芙等，最近推出奇招吸客，只要客人于指定日子当场跳舞，便能赢得免费曲奇。大人与小朋友都即场献技，营造热闹气氛，开心分享美味烘焙出品，即睇优惠与分店详情！

人气烘焙店奇招吸客！指定日子跳舞赢免费曲奇

跳舞除了表演之外，还可以赢得曲奇？人气烘焙店Queen Sophie Tarts（酥妃皇后）最近推出奇招吸客，客人只要逢周四于店内作任何消费以及即场跳舞，即可免费获得店内特色曲奇。从店舖分享的影片可见，不论大人或小朋友都相当享受跳舞的快乐，店内气氛炽热又热闹，大家一同开心分享美味烘焙出品。

必试368层酥皮挞/开心果挞

与郑敬基合唱《酒杯敲钢琴》一曲走红的女歌手黄宝欣，于2017年创立Queen Sophie Tarts。主打各式烘焙餐点，其招牌368层酥皮挞以传统手工制作工艺，酥皮层次丰富且蛋香浓郁，近年亦有推出大热的开心果挞，味道选择丰富。此外，芝士挞同样受到支持，咬下时拉出丝丝芝士，还有牛角包、法式甜点闪电泡芙等，各种烘焙出品提供精选派对拼盘，让大家与亲友一同分享！

Queen Sophie Tarts分店：

1.九龙城店

地址:九龙城侯王道24号地舖

营业时间:上午10:00至晚上8:00

2.上环店

地址：上环苏杭街24号启丰大厦地库5号舖

营业时间：上午11:00至晚上6:30（平日）、上午11:00至晚上6:00（星期六）

文:RY

资料及图片来源:queensophietarts.official