Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀凯悦轩点心放题买二送二！120分钟叹五星级酒店驰名叉烧 任食20+精致点心/小食/甜点

饮食
更新时间：08:00 2026-05-14 HKT
发布时间：08:00 2026-05-14 HKT

位于尖沙咀心脏地带的香港尖沙咀凯悦酒店，其粤菜食府凯悦轩一向是饕客品尝高级中菜的热门之选，以其优雅的环境和精致的菜式深受食客欢迎。最近，凯悦轩再度推出震撼市场的点心放题「买二送二」快闪优惠，折后人均仅需HK$264，便可在星级酒店内享受长达两小时的任点任食体验，绝对是城中一大饮食盛事！

5月14日15:00 开抢
【尖沙咀凯悦酒店凯悦轩点心放题】
>>按此预订<<

尖沙咀凯悦酒店凯悦轩点心放题优惠 必食驰名蜜汁叉

凯悦轩的装潢巧妙地融合了现代艺术与上世纪20年代传统茶馆的精髓，营造出既高雅又富怀旧气息的用餐氛围。这里的点心放题提供超过20款选择，全部即叫即蒸，保证新鲜热辣。除了经典的「笋尖虾饺皇」，每一口都充满了爽甜虾肉与清脆笋尖，以及「飞鱼子烧卖」那样在扎实猪肉上增添了飞鱼子卜卜脆的口感层次，食客更不能错过餐厅的镇店之宝——「蜜汁叉烧」。这道菜选用本地最优质的梅头猪肉，以秘制蜜汁烤制而成，肉质松软，油香与蜜糖甜味完美交织，令人一试难忘。

这次的快闪优惠极具吸引力，绝对是与亲朋好友共享粤式美味的绝佳机会。食客除了能品尝多款手工点心，还能享用到各式小食和精致甜点，而且价钱已包含茶位费及加一服务费，无需担心任何额外收费。想以最划算的价钱体验星级酒店的优质餐饮服务，记得准时锁定开抢时间！


【尖沙咀凯悦酒店凯悦轩点心放题】
>>按此预订<<

  • 餐厅地址： 香港尖沙咀河内道18号香港尖沙咀凯悦酒店3楼

  • 优惠预订日期： 2026年5月14日15:00 至 5月20日23:59

  • 适用餐饮日期： 2026年5月15日 至 6月30日

  • 不适用日期： 2026年6月20日及21日

【KKday快闪优惠｜买二送二】早市点心放题 (10:00-12:00)

  • 优惠价： HK$1,056/4位 (人均HK$264)

  • 原价： HK$1,832/4位

【KKday快闪优惠｜7折】早市点心放题 (10:00-12:00)

  • 优惠价： HK$684/2位 (人均HK$342)

  • 原价： HK$916/2位

条款及细则以预订平台及餐厅最终公布为准。

 

同场加映：北角海逸酒店午市点心放题买1送1！低至$94/位3小时任食 每位加送鲍鱼花菇/红烧乳鸽

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
01:38
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
突发
10小时前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
11小时前
的士落斜直铲行人路撞途人 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击。Facebook群组 车cam L（香港群组）影片截图
00:23
牛头角车祸｜的士落斜失控直铲行人路酿1死4伤 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击
突发
7小时前
美国总统特朗普抵达北京开始访华。
01:03
特朗普访华︱今与习近平进行双边会谈 晚上出席国宴︱持续更新
大国外交
23分钟前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
15小时前
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
影视圈
14小时前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
8小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
21小时前
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
时事热话
11小时前
爱回家丨开播9年逾30位角色离开 拆散有情人细龙生夫妇最经典 2老戏骨因病离剧组
爱回家丨开播9年逾30位角色离开 拆散有情人细龙生夫妇最经典 2老戏骨因病离剧组
影视圈
15小时前