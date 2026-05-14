尖沙咀凯悦轩点心放题买二送二！120分钟叹五星级酒店驰名叉烧 任食20+精致点心/小食/甜点

位于尖沙咀心脏地带的香港尖沙咀凯悦酒店，其粤菜食府凯悦轩一向是饕客品尝高级中菜的热门之选，以其优雅的环境和精致的菜式深受食客欢迎。最近，凯悦轩再度推出震撼市场的点心放题「买二送二」快闪优惠，折后人均仅需HK$264，便可在星级酒店内享受长达两小时的任点任食体验，绝对是城中一大饮食盛事！

尖沙咀凯悦酒店凯悦轩点心放题优惠 必食驰名蜜汁叉

凯悦轩的装潢巧妙地融合了现代艺术与上世纪20年代传统茶馆的精髓，营造出既高雅又富怀旧气息的用餐氛围。这里的点心放题提供超过20款选择，全部即叫即蒸，保证新鲜热辣。除了经典的「笋尖虾饺皇」，每一口都充满了爽甜虾肉与清脆笋尖，以及「飞鱼子烧卖」那样在扎实猪肉上增添了飞鱼子卜卜脆的口感层次，食客更不能错过餐厅的镇店之宝——「蜜汁叉烧」。这道菜选用本地最优质的梅头猪肉，以秘制蜜汁烤制而成，肉质松软，油香与蜜糖甜味完美交织，令人一试难忘。

这次的快闪优惠极具吸引力，绝对是与亲朋好友共享粤式美味的绝佳机会。食客除了能品尝多款手工点心，还能享用到各式小食和精致甜点，而且价钱已包含茶位费及加一服务费，无需担心任何额外收费。想以最划算的价钱体验星级酒店的优质餐饮服务，记得准时锁定开抢时间！

餐厅地址： 香港尖沙咀河内道18号香港尖沙咀凯悦酒店3楼

优惠预订日期： 2026年5月14日15:00 至 5月20日23:59

适用餐饮日期： 2026年5月15日 至 6月30日

不适用日期： 2026年6月20日及21日

【KKday快闪优惠｜买二送二】早市点心放题 (10:00-12:00)

优惠价： HK$1,056/4位 (人均HK$264)

原价： HK$1,832/4位

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优惠价： HK$684/2位 (人均HK$342)

原价： HK$916/2位

条款及细则以预订平台及餐厅最终公布为准。