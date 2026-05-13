稻香酒楼晚市限定优惠！乳鸽每只$9.9 惠顾龙虾/东星斑加$19.8有小菜

稻香集团旗下的酒楼，向来是港人家庭聚会或朋友饭局的热门选择。继推出全新的火锅自助欢乐无限畅饮优惠后，稻香再度加码推出震撼优惠，包括有每次都引起热话的$9.9乳鸽，以及多款特价小菜，让大家在晚市可以尽情大快朵颐。

稻香酒楼乳鸽优惠每只$9.9！晚市加配小菜$19.8

稻香酒楼全新晚市限定优惠，2人起入座可享乳鸽$9.9/只。

连锁酒楼稻香的乳鸽出名皮脆肉嫩，向来是招牌菜之一。这次店家推出「

啜味手把乳鸽」优惠，食客凡于指定分店晚上5时至8时半惠顾晚市，2人起入座，每位即可$9.9特惠价钱享用原价每只$48的乳鸽。每只乳鸽都经过精心烤制，外皮呈诱人金黄色，咬下去肉汁丰富，绝对是物超所值的享受。优惠仅限堂食，如外卖、携走或额外惠顾将按原价每只$48收费。

除乳鸽外，稻香亦同时推出晚市小菜加配优惠。顾客凡惠顾香草卡邦尼烩波士顿龙虾配稻庭乌冬（$198/只）、海皇花胶节瓜脯（$148）、金腿茸鸡油蒸红东星斑（$188）或榄豉蒸金花斑（$158），即可以$19.8加配8款小菜其中之一，如铁板鲜菠萝牛仔粒、沙茶牛三宝煲、胜瓜鱼腐煮吊筒、笼仔荷叶蒸海虾及油盐蒸海贝等，平均即最平$177.8有孖宝，选择丰富，满足不同口味。

稻香乳鸽及小菜优惠

优惠期：即日起至另行通知

供应地点︰ 全线稻香、稻香．茶居、稻香超级渔港、稻坊分店

条款及细则： 乳鸽优惠只限晚市5pm-8:30pm供应 乳鸽推广不可与稻香集团其他优惠券或稻香会员系统电子优惠券或稻香会员积分当钱洗同时使用 乳鸽优惠仅限堂食，如外卖、携走或额外惠顾将按原价每只$48收费 优惠只限原只不斩件奉上，如需斩件需额外收取$38 晚市小菜优惠另收茗茶及加一服务费



资料来源︰稻香