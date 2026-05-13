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在台港人餐厅办大胃王挑战挨轰！台YouTuber实测15分钟完食 网民列4点怒斥店方「输不起！」

饮食
更新时间：15:40 2026-05-13 HKT
发布时间：15:40 2026-05-13 HKT

有餐厅会举办「大胃王挑战」作为噱头，希望吸引客人前来挑战及引起话题。近日，一间由在台港人经营的餐厅推出大胃王挑战，食客在15分钟内吃完30只炸鸡翅及喝完1公升啤酒即可免单。台湾知名大胃王 YouTuber豪豪（吃货豪豪）日前到店参加挑战，最终成功完成，惟过程中店方的做法却被网民力数4点怒斥「输不起」，即看下文了解详情。

在台港人餐厅办大胃王挑战挨轰！台YouTuber实测15分钟完食

近日，台湾知名YouTuber「吃货豪豪」到位于台北市一间由港人经营的餐酒馆，参加店家主办的大胃王挑战，内容为15分钟内吃完30只炸鸡翅及喝完1公升啤酒，成功即可免除挑战费用台币1,288元（约港币$320）。最终，「吃货豪豪」成功完成挑战，惟不少网民在观看影片后，纷纷指出店家4宗罪，纷纷怒斥对方「输不起」：

1. 啤酒补泡

在「吃货豪豪」在开始挑战前，酒杯中的啤酒泡沫已自然消散，当时老板娘竟主动上前要求「补满泡沫」，遭不少网民批评：「下次单点啤酒记得也要补酒给我馁」、「真的笑死，补酒真的超可悲」、「办不起真的别办，帮人补酒，吃像难看。」

2.  完食标准前后不一

挑战开始前，「吃货豪豪」特别针对「完食标准」向店家查询，当时店家回复是「翅膀的部分皮肉都要吃干净」，后面的部分「皮还是要稍微啃一下。」不过，在「吃货豪豪」吃完所有鸡翅后，店家却要求每一只鸡翅都必须啃到完全见骨，让他必须再将附在骨头上的一点点肉吃完。有网民认为店家前后标准不一，「要求骨头上的一点点肉都要啃完」、「赛前不是只要求鸡翅后段要稍微咬一下，快完赛，怎么开始要求检查要吃干净呢！」、「其实很干净了，店家一直要求再啃一下。」

3. 店家疯狂干扰

计时挑战过程中，店家一直在和「吃货豪豪」对话，像是询问他「平常完全不喝酒？」、「平时喝可乐快不快」，有网民批评店家是刻意找话题聊天，试图让挑战者分心，「这老板真的有够怕输的，在旁边一直看然后一直打扰人家问问题是XX，刚好一个负面宣传」、「这么短时间的挑战，真的不适合一直和挑战者聊天。」

4. 设最低消费+加一服务费

店家规定每位客人的最低消费为500台币，但「大胃王挑战」却不包含在内。换言之即使挑战成功，「吃货豪豪」和摄影师仍然需要自费点满台币1,000元（约港币$248）的餐点。若挑战失败，食客不仅要付挑战费台币1,288元，还得额外支付整桌低消。此外，餐厅还设有加一服务费，因此二人最终须付台币1,115元（约港币$277）。不合理的收费引起网民批评，「挑战完没奖励，还要现场再额外低消1,000元，这完全不合理」、「挑战失败了，要付钱，这合理！但是还要加低消是什么鬼！」

网民怒斥：食相太难看！

影片上传后，引来大批网民热烈讨论，不少网民狠批「食相太难看」、「超负面行销，这间要没生意了」、「恭喜店家被一堆人拉黑」、「很少看过店家一面倒被喷爆的」、「办活动还想顺便捞一笔是吧，就你最聪明，别人都看不出来。」

相关影片被转载至香港的讨论区，引起不少香港网民关注，有港人留言表示，「我是香港人，这间店的经营手法真的很港式，又要搞噱头，又怕蚀本。啤酒要补，还要收低消跟服务费。10%服务费真不知服务在那里去，真的很难看」、「够度缩先有香港特色」、「水鱼之都文化输出」、「让世界看见香港系列。」

图片及资料来源：YouTube@吃货豪豪HowHowEatLIHKG

文：Y

延伸阅读：连锁寿司店推销「试食」引争议？海外客不满无提前告知收费 误会免费拒付款 自称前员工解释做法……

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