乐风创办人周佩贤轻生｜旗下「楚撚记大排档」发文悼念：维持正常营运是她生前最大心愿

活跃于本港地产及餐饮界的乐风集团及「楚撚记大排档」创办人周佩贤（Carol），于5月12日被发现在其寓所离世，终年40余岁。据悉，她生前正受抑郁症困扰，并面临严重的财政压力。其餐厅品牌发文悼念，形容她一生热爱香港本土饮食文化，并指餐厅会维持正常营运，以「传承创办人的遗志」。

「楚撚记大排档」创办人周佩贤轻生

「楚撚记大排档」创办人周佩贤（Carol）据悉在寓所轻生。

「楚撚记大排档」于官方社交专页发布声明，沉痛宣布其创办人周佩贤女士的死讯。周佩贤在过去十多年香港地产市场的黄金时期，以其独特的「轻资产」模式在业界打响名堂，其后更跨足餐饮业，创办了广为人知的「楚撚记大排档」等品牌。

根据消息，周佩贤在离世前一星期曾向友人透露，公司面对严重的财政压力及可能涉及刑事责任，惟当时她曾表示不会寻死。至事发当日，友人收到其告别讯息后惊觉不妥，随即报警。救援人员破门入屋后，发现周佩贤已明显死亡，现场遗有烧过的炭。

楚撚记团队发文哀悼 指餐厅维持运作 「化悲痛为力量」

「楚撚记大排档」于官方社交专页发布声明。

周佩贤离世的消息公布后，「楚撚记大排档」的专页声明中写道：「Carol 一生热爱香港本土饮食文化，她留下的不仅是美味的佳肴，更是一份对品质的坚持与对大众的情义。」形容她自创立餐厅以来，从食材挑选至烹调细节，她都「亲力亲为」，甚至「餐牌上每一道菜都由她反复尝试」，致力「将对美食的热爱转化为每一道温暖人心的佳肴」。

对于创办人的离去，餐厅全体员工均感到「深切痛心与不舍」，形容她不仅是「一位卓越的领导者」，更是「一位热忱的导师与家人」。为了不负创办人的心血，餐厅方面承诺将「化悲痛为力量，传承创办人的遗志，继续坚守理念」。公告中特别强调，在此期间「餐厅将维持正常营运，继续为大家服务」，并指「这亦是创办人生前最大的心愿」。不少食客及网民纷纷留言，包括「加油，支持你哋」及「辛苦晒」等，表达惋惜与支持。