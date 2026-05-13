超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满

近年，香港不少充满历史印记的老店舖，因租约期满等现实因素而陆续画上句号，令人惋惜。如今，这股结业潮再添一例，位于太子花墟、作为品牌第一间分店的超群饼店，在走过近六十个年头后，宣布将于本月17日正式结束营业。这间太子分店不仅是该品牌的发源地，更是本港历史上首间西式饼店，其存在本身就具有特殊的时代意义。

屹立近60年！太子花墟超群饼店5.17结业 为全港首间西饼店

今日（13日），有市民发现太子超群饼店已于店门外贴出告示，正式宣告该店的最后营业日为5月17日。《星岛头条》致电太子店，获店员告知，此次结业的主要原因是租约期满。店员同时表示，公司方面暂时未有计划在旺角或太子一带物色新址重开分店。

全港首间西饼店 首创以「饼卡」换饼

超群饼店太子道店于1966年开业，不仅是品牌的第一间分店，更是香港开办港式西饼面包店的先驱。当年有「西饼皇后」之称的李曾超群女士，在烹饪班同学的鼓励下，大胆地于太子道开设首间「超群西饼面包店」，其后更首创以「饼卡」换饼，在全盛时期于本港拥有逾60间分店；时至今日，连同即将结业的太子道店在内，全港只剩下6间分店。

网民：呢间真系中学回忆

除了经典的蛋糕和面包外，该店新鲜出炉的港式面包西饼，如鸡批和蛋挞，也是不少人的童年回忆。对于这间始祖级分店的结业，大部分网民都感到突然和不舍，纷纷在网上留言。有街坊表示「以后冇得行两步就买到新鲜出炉鸡批同蛋挞」，感叹失去了一间方便的老店；亦有网民分享道「呢间真系中学回忆」，可见该店是不少人的成长印记。

资料来源：lampiggypiggy＠Threads、Maria's Bakery 超群饼店