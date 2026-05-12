北角海逸酒店午市点心放题买1送1！低至$94/位3小时任食 每位加送鲍鱼花菇/红烧乳鸽

位于北角英皇道的北角海逸酒店，其粤菜食府逸龙轩以精致传统及创新点心闻名，中菜厅近日推出快闪午市点心放题优惠，买一送一折后人均不用$100，即可在3小时内任点任食超过30款现点现做的巧手点心，绝对不容错过。

5月13日3pm开抢

【北角海逸酒店逸龙轩】午市点心放题买一送一・自助晚餐65折

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北角海逸酒店逸龙轩买一送一！午市点心放题$94/位叹点心/肠粉/小炒

北角海逸酒店逸龙轩近日推出午市点心放题买一送一优惠，放题餐单上有超过30款经典与新派点心可供选择，全部即叫即蒸，保证新鲜热辣。其中不容错过包括鲜虾饺、蟹籽烧卖皇、陈皮牛肉球、黑毛猪叉烧包、潮式蒸粉果、蒜香虾春卷、农家姜汁糕、豉汁蒸凤爪、瑶柱珍珠鸡及原只鲜虾肠粉等。

除了传统蒸点，放题亦有多款镬气十足的热炒及小食。想品尝主食，可选菠萝鸡粒炒饭或头抽银芽炒河。偏好香口小食则有冰烧三层肉及XO酱炒萝卜糕、川式口水鸡等选择。此外，多款经典粤菜如花雕牛腩、韭黄鲜虾炒滑蛋及卤水炼蹄等亦包含在内，让食客能以超值价钱，一次过品尝逸龙轩的多元化菜式。

每位加送鲍鱼花菇/红烧乳鸽 晚市65折

而这次午市点心放题的焦点之一，是每位食客还加送原只鲍鱼伴花菇及半只红烧脆皮乳鸽。原只鲍鱼经过师傅精心炆煮，口感弹牙，味道浓郁，配上软腍入味的花菇，滋味无穷。而红烧脆皮乳鸽更是逸龙轩的名菜，外皮酥脆，肉质鲜嫩多汁，单是这两道贵气十足的菜式，已值回票价。

若想与家人朋友共享更丰盛的晚餐，逸龙轩的「大虎虾．鲍鱼．海皇翅．红烧脆皮乳鸽自助晚餐」同步推出65折优惠。每位食客可享高汤焗大虎虾、原只鲍鱼扣花菇、红烧竹笙海皇翅及半只红烧脆皮乳鸽，尽显气派。此外，自助餐桌上还有拔丝咕噜肉、金沙海王豆腐、翡翠珍菌炒虾球等数10款精美小炒及海鲜，更可任饮嘉士伯啤酒及鲜果汁，是家庭聚会或商务众餐的理想之选。

【北角海逸酒店逸龙轩｜买1送1】任食任点3小时｜午市点心放题｜2位起

【北角海逸酒店逸龙轩｜买3送1】任食任点3小时｜午市点心放题｜4位起

【北角海逸酒店逸龙轩｜65折】任食任点3小时｜大虎虾・鲍鱼・海皇翅・红烧脆皮乳鸽自助晚餐｜啤酒任饮｜2位起

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