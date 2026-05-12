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莲香楼上环店搬迁重开！外墙金龙凤犹如大阪金龙拉面 震撼造型势成新地标

饮食
更新时间：13:23 2026-05-12 HKT
发布时间：13:23 2026-05-12 HKT

拥有百年历史的「莲香楼」，是香港茶楼文化的代表之一。品牌近年积极发展，继杀入尖沙咀、量角及机场开分店之后，其中环总店近日亦因大厦重建，正式迁往上环新址试业。其震撼的全新装潢，特别是外墙的巨型龙凤雕塑，势必成为港岛最新地标！

中环「莲香楼」总店搬迁 上环巨舖开幕延续经典

屹立于威灵顿街多年的「莲香楼」总店，因所在大厦面临重建，不得不另觅新址。 （资料图片）
屹立于威灵顿街多年的「莲香楼」总店，因所在大厦面临重建，不得不另觅新址。 （资料图片）
新址位于上环德辅道中东宁大厦，5月11日开幕。
新址位于上环德辅道中东宁大厦，5月11日开幕。

屹立中环威灵顿街多年的「莲香楼」总店，因所在大厦面临重建，不得不另觅新址。团队最终选定上环德辅道中东宁大厦，一个面积达1.6万平方呎的巨舖，并签下长达九年的罕见租约，为老店的延续注入强心针。

莲香楼于5月10日告别旧址，并在社交平台上感性地表示：「岁月留芳，百载莲香从不落幕……不是落幕的告别，而是最动人的延续。」新店紧接在5月11日正式试业，团队承诺将「坚守这份老香港一盅两件的味道」。根据官方专页发布的消息，新店的开幕是「莲香楼 荣誉新张」，并诚邀各位茶客挚友光临，同时恳请大家对试业期间的不足之处予以「包容」，并强调「每一句意见，都是我们进步的动力」。

巨型金龙凤盘踞外墙 气派门面势成地标

新店最引人注目的，莫过于其极具气派的门面。墙外挂有栩栩如生的金色巨龙、金凤，俨如将传统的「龙凤大礼堂」直接呈现于大街之上，抢眼设计与大阪著名景点金龙拉面有异曲同工之妙。配上红色巨柱与特制玻璃窗，极具视觉冲击力，有望成为上环区的最新摄影地标。

甫开幕，新店装潢已在网上引起热烈讨论，不少网民对其「揼本」程度表示惊讶，有留言指：「莲香楼咁落本呀？」更有网民观察到莲香楼近年的积极发展，称：「莲香喺香港咁多年，近年咁多动作，又开分店又搬大舖」。

 

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