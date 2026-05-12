上海姥姥晚市二人餐低至6折！$199包凉菜+两菜两汤 叹赛螃蟹/狮子头/宋嫂鱼羹

以传统手艺演绎经典上海风味的连锁中菜厅「上海姥姥」，向来是饕客们品尝正宗沪菜的热门选择。趁初夏将至，店家贴心推出一系列晚市套餐优惠及生日礼遇，让顾客能以惊喜价格品尝多款招牌家常菜，例如只需6折，即$199便可享用晚市二人套餐，绝对是情侣约会或家庭聚餐的超值首选。

上海姥姥晚市沪味二人套餐$199！叹赛螃蟹/狮子头/宋嫂鱼羹

这次上海姥姥推出的皇牌晚市二人套餐优惠，旨在让顾客以亲民价格，体验最地道的「家」的味道。套餐包括一份凉菜、两碗汤羹、两款主菜及两碗白饭。无论是凉菜、汤或是主菜的选择都众多，如陈醋黑白云耳、宋嫂鱼羹、酸辣汤等，主菜则有干贝赛螃蟹、红烧狮子头、铁板家乡回锅肉配手工卷饼皮及糟溜鲈鱼片等，每口都充满著浓郁的上海菜风味。

这款套餐原价$334，现6折只需$199便可品尝到，性价比极高。另外，上海姥姥同步推出端午粽及生日礼遇，满足不同顾客的需求。为迎接端午节，店家特别推出三款特色上海粽，包括上海白米桂花豆沙粽、酱油鲜肉粽及酱油鲜肉咸蛋黄粽，套装优惠价低至$36.5/只。而于生日月份，凡于店家惠顾满$500，即送「姥姥万寿桃盛会」一份，内有6只全人手制万寿桃，寓意长寿吉祥美好。

上海姥姥沪味晚市二人套餐优惠

资料来源︰上海姥姥