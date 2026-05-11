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添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕

饮食
更新时间：17:55 2026-05-11 HKT
发布时间：17:55 2026-05-11 HKT

添好运点心专门店一直被誉为「平民米芝莲」，价格亲民出品优质，有不少熟客追捧支持。最近，品牌更推出期间限定的「怀旧点心系列」，邀请入行逾80年的95岁老师傅坐镇监修，重现多款六十年代的经典港式滋味，更破天荒举办仅此一天的「怀旧广东歌 Free Flow 点心派对」，让顾客任饮任食的同时，沉浸在经典粤语金曲的热闹气氛中，体验一场味觉与听觉的双重盛宴！

95岁符星师傅匠心加持 添好运重塑失传经典味道

为求完美复刻旧香港的独有风味，添好运特意请来现年95岁的点心界泰斗符星师傅，为全新的「怀旧点心系列」担任监修。符师傅凭借超过80年的深厚功力，将近乎失传的古法手艺倾囊相授，与添好运的厨艺团队联手，精挑细选出5款充满回忆的经典点心，旨在唤醒香港人的集体美味记忆。此系列不仅重现了传统，更在食材上作出改良，如猪油坚持自家新鲜炼制，部分菜式以高纤三色米取代白米，迎合现代人对健康饮食的追求。

重现果仁猪油包/榄仁冰肉千层糕 首推「健康版」猪油捞饭

「怀旧点心系列」中的每一款都蕴含著师傅的巧思与手艺。油粒粒果仁猪油包（$38）：由符师傅首创，包身混合猪油搓制，外层扫上糖浆、酱油后即点即焗，散发著诱人的猪油与焦糖香气，外脆内软，甜中带咸。榄仁冰肉千层糕（$38）：工序极为繁复，将白面团与混合了榄仁、椰丝及「冰肉」（腌制肥猪肉）的咸蛋黄层层相间，逐层蒸制，口感层次丰富，甘香十足。

有怀旧亦有创新，XO酱鹌鹑蛋烧卖（$48）在传统烧卖基础上加入九层塔，为猪肉内馅增添独特香气并减低油腻感。配上爽滑弹牙的新鲜鹌鹑蛋与自家制XO酱，惹味非常。猪油捞饭（$38）则是以糙米、红米、紫米组成的三色米饭，取代传统白饭，口感更有嚼劲且健康。拌匀猪油、猪油渣、菜脯及豉油后，油润咸香，让人回味无穷。

3小时任饮任食！怀旧粤语金曲点心放题派对

为将怀旧气氛推向高峰，添好运将于特定日子在尖沙咀K11 Art Mall分店举行「怀旧广东歌 Free Flow 点心派对」。届时将有DJ现场打碟，播放60至00年代的经典粤语流行曲。参加者除了可尽情享用全套「怀旧点心系列」外，还能无限量享用指定点心、甜品及饮品，以味蕾和耳朵一同穿越时空。

添好运优惠活动详情

  • 「添好运怀旧点心系列」

    • 推广日期： 即日起至2026年6月30日

    • 供应地点： 香港全线添好运分店

  • 「怀旧广东歌 Free Flow 点心派对」

    • 活动日期： 2026年5月23日（星期六）

    • 活动时间： 晚上7时至10时

    • 活动地点： 添好运尖沙咀K11 Art Mall分店（尖沙咀河内道18号K11购物艺术馆1楼119号舖）

    • 费用： 每位港币$500

    • 参加资格： 凡于过去30天内曾惠顾添好运的顾客即可登记预订，名额有限。>>按此登记<<

 

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