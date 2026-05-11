Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

将军澳酒楼晚市激抵优惠！$168起叹清蒸游水蓝瓜子斑 配绣球菌鱼腐浸胜瓜

饮食
更新时间：12:33 2026-05-11 HKT
发布时间：12:33 2026-05-11 HKT

位于将军澳新都城的将军会馆，作为海港饮食集团旗下的食府，向来以其优质的粤菜和舒适的环境深受区内食客欢迎。最近，餐厅推出震撼的晚市孖宝优惠，只需$168起，便能品尝到包括清蒸蓝瓜子斑在内的两道精选菜式，绝对是家庭聚餐和朋友饭局的超值之选。

新都城将军会馆晚市超值孖宝 优惠价叹清蒸蓝瓜子斑

位于将军澳新都城的将军会馆，近日推出震撼的晚市孖宝优惠。 ​
位于将军澳新都城的将军会馆，近日推出震撼的晚市孖宝优惠。 ​

这次由将军会馆推出的晚市孖宝优惠，可谓诚意十足。主角「清蒸蓝瓜子斑」选用新鲜游水蓝瓜子斑，其肉质嫩滑鲜甜，鱼味浓郁。以传统粤式清蒸方法烹调，仅以简单的豉油、姜丝和葱花提味，完美突显了海鲜的原汁原味，是追求新鲜滋味的食客不能错过的菜式。

另一道「绣球菌鱼腐浸胜瓜」则是健康与美味兼备的选择。绣球菌爽口弹牙，带有独特菌香；鱼腐则是以新鲜鱼肉制成，口感软滑，豆味香浓。两者与清甜的胜瓜一同浸煮，汤汁吸收了所有食材的精华，清而不寡，营养丰富，是一道适合任何年龄层的健康佳肴。

将军会馆晚市超值孖宝优惠详情

  • 餐厅名称： 将军会馆 (海港饮食集团旗下)

  • 优惠内容： 晚市孖宝优惠，包括「清蒸蓝瓜子斑」及「绣球菌鱼腐浸胜瓜」

  • 优惠价格：

    • 星期一至五：HK$168

    • 星期六、日及公众假期：HK$198

  • 地址： 新界西贡将军澳新都城第三期第一层137号舖

  • 条款及细则：

    • 优惠只限晚市供应。

    • 每枱只限惠顾一次。

    • 每日优惠数量有限，售完即止。

    • 详情请向餐厅职员查询。

 

同场加映：北京楼片皮鸭优惠套餐！人均$200有找叹米芝莲级京菜 网民大赞：服务一百分

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
13小时前
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
09:35
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责
影视圈
6小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
15小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
14小时前
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
影视圈
4小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
23小时前
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
影视圈
3小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
14小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
16小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
2026-05-10 11:33 HKT