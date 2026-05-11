将军澳酒楼晚市激抵优惠！$168起叹清蒸游水蓝瓜子斑 配绣球菌鱼腐浸胜瓜

位于将军澳新都城的将军会馆，作为海港饮食集团旗下的食府，向来以其优质的粤菜和舒适的环境深受区内食客欢迎。最近，餐厅推出震撼的晚市孖宝优惠，只需$168起，便能品尝到包括清蒸蓝瓜子斑在内的两道精选菜式，绝对是家庭聚餐和朋友饭局的超值之选。

新都城将军会馆晚市超值孖宝 优惠价叹清蒸蓝瓜子斑

位于将军澳新都城的将军会馆，近日推出震撼的晚市孖宝优惠。 ​

这次由将军会馆推出的晚市孖宝优惠，可谓诚意十足。主角「清蒸蓝瓜子斑」选用新鲜游水蓝瓜子斑，其肉质嫩滑鲜甜，鱼味浓郁。以传统粤式清蒸方法烹调，仅以简单的豉油、姜丝和葱花提味，完美突显了海鲜的原汁原味，是追求新鲜滋味的食客不能错过的菜式。

另一道「绣球菌鱼腐浸胜瓜」则是健康与美味兼备的选择。绣球菌爽口弹牙，带有独特菌香；鱼腐则是以新鲜鱼肉制成，口感软滑，豆味香浓。两者与清甜的胜瓜一同浸煮，汤汁吸收了所有食材的精华，清而不寡，营养丰富，是一道适合任何年龄层的健康佳肴。

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