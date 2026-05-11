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观塘「祥荣茶冰厅」结业！开业60年随花园大厦重建告别 TVB剧集御用冰室取景地

饮食
更新时间：11:20 2026-05-11 HKT
发布时间：11:20 2026-05-11 HKT

观塘祥荣茶冰厅结业｜旧式冰室承载著不少香港人的集体回忆，但随著城市发展的步伐，许多老店亦难免迎来光荣结业的命运。位于牛头角的「祥荣茶冰厅」，近日便宣布将于今年8月底正式结业，结束长达59年的经营。这一消息勾起了街坊及网民的怀旧之情，纷纷表示不舍。

观塘60年老字号「祥荣茶冰厅」结业 随花园大厦重建告别

日前（9日），有网民在社交平台Facebook群组发帖，分享「祥荣茶冰厅」于店内贴出的结业告示。告示简洁写明冰厅将于2026年8月31日结业，并感谢顾客长久以来的支持。该网民在帖文中提醒，距离结业仅剩三个多月，想怀缅的人应尽早光顾，以免错过而感到可惜。

开业60年 影视作品热门取景地

祥荣茶冰厅自1967年起，便伴随著观塘花园大厦一同成长。冰厅保留了旧时代的装潢特色，如标志性的蓝色砖墙和传统卡位，更自设饼房，每日新鲜出炉面包、西饼，成为街坊数十年来的共同记忆。其怀旧的氛围亦吸引了不少影视作品取景，包TVB剧集包括《学警狙击》、《老婆大人》、电影《特殊身份》、ViuTv综艺《胶战》等。

花园大厦重建计划成结业主因 

据了解，此次结业与观塘花园大厦的重建计划有直接关系。由于屋邨首阶段的燕子楼及喜鹊楼居民须于2026年下半年开始陆续调迁，大部分居民已经迁出，导致客源大减，无法继续支持餐厅营运，加上租约期满，店家最终选择结束营业。

街坊不舍：呢到嘅常餐汤底系做得数一数二好

结业消息一出，随即在网上引起热烈讨论。不少光顾多年的熟客表示惋惜，有网民留言指「呢到嘅常餐汤底系做得数一数二好，我都食左好耐，真系有啲唔舍得」，同时也有人感叹时代变迁「花园大厦重建，冇办法」。此外，有网民回忆道「这冰厅60岁了大过好多人， 曾几何时去冰室系有钱人去，当年穷得只系可以喺屋企食」，显示出祥荣在街坊心中的独特地位。

 

资料来源：X官塘老母群组

 

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