元朗十八乡美食市集开锣！贺天后宝诞 逾30间地胆小食档 串烧/臭豆腐/烧生蚝/甜品

元朗十八乡天后宝诞︱每年一度的元朗盛事「十八乡天后宝诞会景巡游」今日（9日）举行，除了焦点节目会景巡游外，大型夜缤纷市集率先于昨日（8日）开锣，逾30档美食摊位于安兴游乐场摆档，除有特色小食，还有光影秀、舞狮表演及多个打卡位，将传统文化与夜市活力共冶一炉，而且是免费入场，不妨去捧捧场！

元朗十八乡夜缤纷市集开锣！30+地胆小食摊档

每年的天后宝诞，元朗十八乡都会举办巡游、神功戏及花炮庆典等庆祝活动，而今年亦是新界乡议局成立100周年，故今届的元朗十八乡天后宝诞庆典规模更为盛大。其中焦点之一的夜缤纷市集已于昨日开锣，有超过30档美食摊档，集结了元朗多款地胆推介及特色小食，选择包罗万有，现场更人头涌涌，非常热闹。

从facebook社交群组「食在元朗」中网民分享的图片所见，现场有形形色色的惹味小食供应，例如港式及台式臭豆腐、烧生蚝、烤大虾、烤大扇贝及盐烧深海八爪鱼等各类烧烤串烧。同时，亦有不少消暑选择，如蟹黄蟹子冷乌冬、可爱公仔麻糬、椰汁芒果冰、冰糖草莓，以及充满东南亚风味的千层糕点。要饱肚的亦有朗屏鱼肉翅、泰式金边粉、韭菜粿等，绝对能满载而归。

元朗美食市集

日期：2026年5月8日至5月10日

时间：11am-10pm

地点：元朗安兴游乐场（美食市集区）

资料来源︰ 食在元朗、民政事务总署