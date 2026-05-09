元朗十八乡美食市集开锣！贺天后宝诞 逾30间地胆小食档 串烧/臭豆腐/烧生蚝/甜品
更新时间：17:25 2026-05-09 HKT
发布时间：17:25 2026-05-09 HKT
发布时间：17:25 2026-05-09 HKT
元朗十八乡天后宝诞︱每年一度的元朗盛事「十八乡天后宝诞会景巡游」今日（9日）举行，除了焦点节目会景巡游外，大型夜缤纷市集率先于昨日（8日）开锣，逾30档美食摊位于安兴游乐场摆档，除有特色小食，还有光影秀、舞狮表演及多个打卡位，将传统文化与夜市活力共冶一炉，而且是免费入场，不妨去捧捧场！
元朗十八乡夜缤纷市集开锣！30+地胆小食摊档
每年的天后宝诞，元朗十八乡都会举办巡游、神功戏及花炮庆典等庆祝活动，而今年亦是新界乡议局成立100周年，故今届的元朗十八乡天后宝诞庆典规模更为盛大。其中焦点之一的夜缤纷市集已于昨日开锣，有超过30档美食摊档，集结了元朗多款地胆推介及特色小食，选择包罗万有，现场更人头涌涌，非常热闹。
从facebook社交群组「食在元朗」中网民分享的图片所见，现场有形形色色的惹味小食供应，例如港式及台式臭豆腐、烧生蚝、烤大虾、烤大扇贝及盐烧深海八爪鱼等各类烧烤串烧。同时，亦有不少消暑选择，如蟹黄蟹子冷乌冬、可爱公仔麻糬、椰汁芒果冰、冰糖草莓，以及充满东南亚风味的千层糕点。要饱肚的亦有朗屏鱼肉翅、泰式金边粉、韭菜粿等，绝对能满载而归。
元朗美食市集
- 日期：2026年5月8日至5月10日
- 时间：11am-10pm
- 地点：元朗安兴游乐场（美食市集区）
延伸阅读︰元朗十八乡天后宝诞会景巡游2026｜5月举行！国家级非遗万人巡游 百呎金龙起舞/抽花炮 附路线/交通
最Hit
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
2026-05-08 15:34 HKT
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
2026-05-08 18:30 HKT